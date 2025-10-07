Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників

У третю суботу вересня Україна відзначає День фармацевтичного працівника — професійне свято тих, хто надає допомогу в найскладніші моменти життя. Значення цієї роботи стало особливо відчутним у час великої війни, коли фармацевти працюють і в тилових містах, і на прифронтових територіях. Саме в такій реальності в "Подорожнику" сьогодні формується культура підтримки, навчання та відповідального сервісу.

19 років досвіду, яким хочеться ділитись

Галина Войтюк зі Львова присвятила фармації 19 років — з першого робочого дня в команді "Подорожника". Починала фармацевтом, а з 2016 року керує аптекою, і за цей час сама виростила в своїй команді кількох майбутніх завідувачів. Для Галини це головне досягнення за всі роки роботи: розкриті таланти поруч, щоденна культура взаємопідтримки й навчання, постійний рух уперед.

"Найбільше моє досягнення — це люди, які виросли поруч зі мною. Виросли як кваліфіковані спеціалісти. Я бачу, як вони починали свій шлях зовсім молодими, а сьогодні впевнено беруть на себе відповідальність і обіймають керівні посади. Це додає сил і віри у правильність обраного шляху. Я прагну передавати знання, а разом із ними бажання розвиватися, шукати нове, навчати інших. Коли ділишся досвідом і бачиш, як він стає основою для чиїхось успіхів, відчуваєш справжню цінність своєї роботи. Наставництво, відкритість і готовність підтримати — частина моєї практики", — каже пані Галина.

Вона розповідає про те, як сама стежить за оновленнями протоколів і галузевими новинами, і пояснює, що самоосвіта — це щоденна дисципліна і частина професійного життя фармацевта. Такий підхід надихає оточуючих і створює в команді атмосферу, сприятливу до розвитку: молодші швидко набувають досвід, не бояться ставити запитання, а досвідчені колеги тримають високий стандарт сервісу.

Історія Галини Войтюк — приклад того, як особиста відданість професії та культура наставництва створюють основу для розвитку цілої мережі. "Подорожник" демонструє, що найцінніший ресурс компанії — це люди: їхні знання, емпатія й готовність допомагати. Саме на цьому фундаменті будується довіра відвідувачів і сила професії.

"Ми, як фармацевти, повинні завжди залишатися людяними і компетентними, адже до нас приходять люди з дуже різними запитами і настроями: щоденні новини, постійна напруга. У такі моменти фармацевт стає для відвідувача опорою: пояснити простими словами, зважити ризики, підказати безпечне рішення або направити до лікаря. Професійні знання — основа, та справжній результат народжується там, де є уважність, емпатія й уміння чути. Я пишаюся колегами, які виросли поруч: вчорашні стажери сьогодні ведуть зміни, беруть чергування, приймають непрості рішення. Кожен день — привід вчитися самому і підтримати тих, хто тільки починає", — каже пані Галина.

Освітні хаби як продовження культури навчання

Власна ініціатива фармацевтів і хист до саморозвитку та натавництва — це основа корпоративного навчання, але з цього все тільки починається. Сьогодні мережа аптек "Подорожник" забезпечує роботою понад 12 тисяч людей, для яких побудовано цілісну екосистему розвитку з програмами навчання для фармацевтів, завідувачів, регіональних директорів та співробітників офісу. Щомісяця онлайн-навчання проходять тисячі різних фахівців мережі.

Також мережа активно розвиває унікальний формат "Навчальної аптеки". Це освітні хаби і симулятори аптеки, де майбутні співробітники "Подорожника" проходять стажування, поглиблюють знання з фармацевтичної опіки та вивчають робочі процеси на практиці.

Перша "Навчальна аптека "Подорожник" відкрилася у Львові в 2024 році, друга — вже цьогоріч в Івано-Франківську. За цей час тут пройшли стажування близько 250 молодих фахівців, більшість із яких залишилися працювати в "Подорожнику".