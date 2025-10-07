Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників
Партнерський матеріал

Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників

7 жовтня, 2025 вiвторок
11:41
Новини Аптека Подорожник

Аптечна мережа "Подорожник" у 2025 році увійшла до рейтингів кращих роботодавців. За великими проєктами, які змінюють усю галузь фармації, стоять проактивні команди і міцна корпоративна культура: усі в "Подорожнику" від СЕО до завідувачки аптеки поділяють думку про те, що головною цінністю є розвиток і навчання — себе та інших

Зміст

У третю суботу вересня Україна відзначає День фармацевтичного працівника — професійне свято тих, хто надає допомогу в найскладніші моменти життя. Значення цієї роботи стало особливо відчутним у час великої війни, коли фармацевти працюють і в тилових містах, і на прифронтових територіях. Саме в такій реальності в "Подорожнику" сьогодні формується культура підтримки, навчання та відповідального сервісу. 

19 років досвіду, яким хочеться ділитись 

Галина Войтюк зі Львова присвятила фармації 19 років — з першого робочого дня в команді "Подорожника". Починала фармацевтом, а з 2016 року керує аптекою, і за цей час сама виростила в своїй команді кількох майбутніх завідувачів. Для Галини це головне досягнення за всі роки роботи: розкриті таланти поруч, щоденна культура взаємопідтримки й навчання, постійний рух уперед. 

Галина Войтюк

"Найбільше моє досягнення — це люди, які виросли поруч зі мною. Виросли як кваліфіковані спеціалісти. Я бачу, як вони починали свій шлях зовсім молодими, а сьогодні впевнено беруть на себе відповідальність і обіймають керівні посади. Це додає сил і віри у правильність обраного шляху. Я прагну передавати знання, а разом із ними бажання розвиватися, шукати нове, навчати інших. Коли ділишся досвідом і бачиш, як він стає основою для чиїхось успіхів, відчуваєш справжню цінність своєї роботи. Наставництво, відкритість і готовність підтримати — частина моєї практики", — каже пані Галина. 

Вона розповідає про те, як сама стежить за оновленнями протоколів і галузевими новинами, і пояснює, що самоосвіта — це щоденна дисципліна і частина професійного життя фармацевта. Такий підхід надихає оточуючих і створює в команді атмосферу, сприятливу до розвитку: молодші швидко набувають досвід, не бояться ставити запитання, а досвідчені колеги тримають високий стандарт сервісу. 

Історія Галини Войтюк — приклад того, як особиста відданість професії та культура наставництва створюють основу для розвитку цілої мережі. "Подорожник" демонструє, що найцінніший ресурс компанії — це люди: їхні знання, емпатія й готовність допомагати. Саме на цьому фундаменті будується довіра відвідувачів і сила професії. 

"Ми, як фармацевти, повинні завжди залишатися людяними і компетентними, адже до нас приходять люди з дуже різними запитами і настроями: щоденні новини, постійна напруга. У такі моменти фармацевт стає для відвідувача опорою: пояснити простими словами, зважити ризики, підказати безпечне рішення або направити до лікаря. Професійні знання — основа, та справжній результат народжується там, де є уважність, емпатія й уміння чути. Я пишаюся колегами, які виросли поруч: вчорашні стажери сьогодні ведуть зміни, беруть чергування, приймають непрості рішення. Кожен день — привід вчитися самому і підтримати тих, хто тільки починає", — каже пані Галина.

Подорожник

Освітні хаби як продовження культури навчання 

Власна ініціатива фармацевтів і хист до саморозвитку та натавництва — це основа корпоративного навчання, але з цього все тільки починається. Сьогодні мережа аптек "Подорожник" забезпечує роботою понад 12 тисяч людей, для яких побудовано цілісну екосистему розвитку з програмами навчання для фармацевтів, завідувачів, регіональних директорів та співробітників офісу. Щомісяця онлайн-навчання проходять тисячі різних фахівців мережі. 

Також мережа активно розвиває унікальний формат "Навчальної аптеки". Це освітні хаби і симулятори аптеки, де майбутні співробітники "Подорожника" проходять стажування, поглиблюють знання з фармацевтичної опіки та вивчають робочі процеси на практиці. 

Перша "Навчальна аптека "Подорожник" відкрилася у Львові в 2024 році, друга — вже цьогоріч в Івано-Франківську. За цей час тут пройшли стажування близько 250 молодих фахівців, більшість із яких залишилися працювати в "Подорожнику".

Теги:
Економіка
освіта
бізнес
Читайте також:
Олексій Гнатковський
Автор Леся Вакулюк
5 жовтня, 2025 неділя
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
Автор Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
11:37
Ексклюзив
Петро Андрющенко
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
11:32
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"
11:15
"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку
11:04
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП
11:02
Енергетика, споживання електроенергії
На Чернігівщині через наслідки обстрілів РФ діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
10:35
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах, на Полтавщині та Чернігівщині — влучання
10:10
Фрідріх Мерц
Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
10:08
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС шукає способи залишитися в Газі, щоб зберегти вплив, - політичний оглядач Поліщук
10:00
OPINION
Програючи в Україні, Путін відіграється на Європі
09:59
Фрідріх Мерц
"Путін прагне перевернути політичний порядок Європи": Мерц пояснив, чому Німеччині вигідна підтримка України
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
08:05
OPINION
Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
07:43
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
00:07
Трамп на даху
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
2025, понедiлок
6 жовтня
23:23
Дмитро Медведєв
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
22:48
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
21:58
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж
21:38
Оновлено
Володимир Зеленський
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV