Найкращі драми всіх часів. Наш топ-5

Кларк Гейбл і Вів'єн Лі у фільмі "Віднесені вітром", 1939

"Віднесені вітром" – зразок класики світового кіно. Це історія, яка подарувала світу одну з найбезпосередніших і найвольовіших героїнь ХХ століття. Скарлетт О'Хара мала свій секрет щастя як аргумент на всі негаразди: "Про це я подумаю завтра". Маргарет Мітчелл, авторка роману, отримала за цю книжку Пулітцерівську премію, а фільм режисера Віктора Флемінга - вісім премій "Оскар".

Сальваторе Корсітто й Марлон Брандо у фільмі "Хрещений батько", 1972

Найбільший твір Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" - головний світовий роман про мафію з незліченними знаковими деталями — відрубана голова коня, хрипкий голос Марлона Брандо, вальс Ніно Рота, що запам'ятовується, тощо.

Джек Ніколсон у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі", 1975

Кен Кізі – символ 1960-х років у літературі та мистецтві, один із найяскравіших представників покоління бітників, який увійшов в історію як автор книжки "Пролітаючи над гніздом зозулі" 1962 року. Ідея роману прийшла до нього, коли Кізі працював санітаром у військовому шпиталі та спілкувався з психічно хворими пацієнтами. Саме тоді письменник задумався про те, що, можливо, душевно хворі люди не завжди хворі на класичне сприйняття, а скоріше дивляться на світ інакше.

Том Круз і Дастін Хоффман у фільмі "Людина дощу", 1988

Чарівність цього фільму полягає в тому, що два діаметрально різні персонажі формують зв'язок, який повністю змінює їх.

Робін Вільямс у фільмі "Спілка мертвих поетів", 1989

"Товариство мертвих поетів" – один із небагатьох фільмів, про які необов'язково говорити, їх потрібно дивитися. У цій стрічці Робін Вільямс грає вчителя Джона Кітинга, який викладає у старомодній школі для хлопчиків 1950-х років. Він змушує своїх учнів рвати підручники, вставати на парти, вчить любити поезію та "ловити момент". Та не всім подобається підхід містера Кітинга до вивчення серйозної літератури…