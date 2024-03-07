Найкращі фільми та серіали про надздібності. ТОП-5
Одного вечора вам набридне щоденна рутина й ви захочете помандрувати у світ людей, яких наділили надздібностями. Світ фантастики та надприродного. Пропонуємо нашу підбірку фільмів з незвичними сюжетами
Все як ти захочеш | Absolutely Anything
Рік: 2015
Країна: Великобританія
Жанр: комедія, наукова фантастика
Режисер: Террі Джонс
Актори: Саймон Пегг, Кейт Бекінсейл, Джоанна Ламлі, Едді Іззард, Роб Ріггл та інші
Злостиві інопланетяни, збираючись знищити Землю, дають їй останній шанс – наділяють вчителя-невдаху Ніла Кларка здатністю виконувати будь-які бажання. Він міг би покласти край війнам чи воскресити найбільші уми всіх часів. Ось тільки як привабливо: стати президентом США, спокусити неприступну красуню або змусити заговорити власного пса…
Веном | Venom
Рік: 2018
Країна: США
Жанр: наукова фантастика, екранізація
Режисер: Рубен Фляйшер
Актори: Том Харді, Мішель Вільямс, Різ Ахмед, Дженні Слейт, Вуді Харрельсон та інші
Фільм заснований на коміксах Marvel Comics про персонажа Едді Брока – Венома.
Що якщо одного прекрасного дня в тебе вселяється істота-симбіот, яка наділяє тебе надлюдськими здібностями? Ось тільки Веном – симбіот зовсім недобрий і домовитися з ним неможливо…
Лікар. Учень Авіценни | The Physician
Рік: 2013
Країна: Німеччина
Жанр: драма, пригоди
Режисер: Філіп Штельцль
Актори: Стеллан Скарсгард, Емма Рігбі, Олів'є Мартінес, Бен Кінгслі, Еліас ЕмБарек, Майкл Джібсон та інші
Англія, XI століття - суворий час, коли смерть була постійним супутником людей, і її зловісна тінь ввижалася за кожним кутом, бачилася в кожному темному провулку. Але навіть тоді були люди, здатні вирвати людські життя з її чіпких лап. Вперше відчувши подих смерті біля ліжка матері, яка вмирала від невідомої хвороби, Роб Коул усвідомив, що його призначення - рятувати людей.
Апгрейд | Upgrade
Рік: 2018
Країна: Австралія, США
Жанр: бойовик, наукова фантастика, трилер, фільм жахів
Режисер: Лі Уоннелл
Актори: Логан Маршалл-Грін, Бенедикт Харді, Крістофер Кірбі, Лінда Кроппер та інші
У недалекому майбутньому технології контролюють усі процеси життя людства. Коли технофоб Грей втрачає внаслідок нападу банди відморозків дружину, а сам виявляється паралізованим, його єдиною надією на помсту стає новітня наукова технологія…
Омен: Переродження I The Prodigy
Рік: 2019
Країна: Гонконг, США
Жанр: трилер, фільм жахів
Режисер: Ніколас МакКарті
Актори: Тейлор Шиллінг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фьоре, Бріттані Аллен та інші
Коли навколо все частіше починають відбуватися трагічні події, Сара звертається до фахівців із приводу дивної поведінки свого надзвичайно обдарованого 8-річного сина. Те, що відбувається, і геніальність дитини не випадкові, стає зрозумілим, якщо зазирнути в попередні інкарнації хлопчика…
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