Найкращі фільми та серіали про надздібності. ТОП-5

Все як ти захочеш | Absolutely Anything

Рік: 2015

Країна: Великобританія

Жанр: комедія, наукова фантастика

Режисер: Террі Джонс

Актори: Саймон Пегг, Кейт Бекінсейл, Джоанна Ламлі, Едді Іззард, Роб Ріггл та інші

Злостиві інопланетяни, збираючись знищити Землю, дають їй останній шанс – наділяють вчителя-невдаху Ніла Кларка здатністю виконувати будь-які бажання. Він міг би покласти край війнам чи воскресити найбільші уми всіх часів. Ось тільки як привабливо: стати президентом США, спокусити неприступну красуню або змусити заговорити власного пса…

Веном | Venom

Рік: 2018

Країна: США

Жанр: наукова фантастика, екранізація

Режисер: Рубен Фляйшер

Актори: Том Харді, Мішель Вільямс, Різ Ахмед, Дженні Слейт, Вуді Харрельсон та інші

Фільм заснований на коміксах Marvel Comics про персонажа Едді Брока – Венома.

Що якщо одного прекрасного дня в тебе вселяється істота-симбіот, яка наділяє тебе надлюдськими здібностями? Ось тільки Веном – симбіот зовсім недобрий і домовитися з ним неможливо…

Лікар. Учень Авіценни | The Physician

Рік: 2013

Країна: Німеччина

Жанр: драма, пригоди

Режисер: Філіп Штельцль

Актори: Стеллан Скарсгард, Емма Рігбі, Олів'є Мартінес, Бен Кінгслі, Еліас ЕмБарек, Майкл Джібсон та інші

Англія, XI століття - суворий час, коли смерть була постійним супутником людей, і її зловісна тінь ввижалася за кожним кутом, бачилася в кожному темному провулку. Але навіть тоді були люди, здатні вирвати людські життя з її чіпких лап. Вперше відчувши подих смерті біля ліжка матері, яка вмирала від невідомої хвороби, Роб Коул усвідомив, що його призначення - рятувати людей.

Апгрейд | Upgrade

Рік: 2018

Країна: Австралія, США

Жанр: бойовик, наукова фантастика, трилер, фільм жахів

Режисер: Лі Уоннелл

Актори: Логан Маршалл-Грін, Бенедикт Харді, Крістофер Кірбі, Лінда Кроппер та інші

У недалекому майбутньому технології контролюють усі процеси життя людства. Коли технофоб Грей втрачає внаслідок нападу банди відморозків дружину, а сам виявляється паралізованим, його єдиною надією на помсту стає новітня наукова технологія…

Омен: Переродження I The Prodigy

Рік: 2019

Країна: Гонконг, США

Жанр: трилер, фільм жахів

Режисер: Ніколас МакКарті

Актори: Тейлор Шиллінг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фьоре, Бріттані Аллен та інші

Коли навколо все частіше починають відбуватися трагічні події, Сара звертається до фахівців із приводу дивної поведінки свого надзвичайно обдарованого 8-річного сина. Те, що відбувається, і геніальність дитини не випадкові, стає зрозумілим, якщо зазирнути в попередні інкарнації хлопчика…