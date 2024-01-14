Нові комунальні катастрофи в РФ: без опалення сидять жителі багатоповерхівок Новомосковська на Тульщині та Яхроми в Підмосков'ї

У Новомосковську Тульської області РФ внаслідок аварії на Новомосковській ДРЕС, що трапилася у неділю, 14 січня 2024 року, припинено надходження тепла до 372 багатоквартирних житлових будинків та на низку соціальних об'єктів, повідомило урядове агентство Інтерфакс.

Окрім багатоповерхівок, без тепла лишилися 10 шкіл, 16 дитячих садків та лікарня.

Причиною цього названо те, що на Новомосковській ДРЕС "з ладу вийшов високовольтний ввід вимикача трансформатора".

"Ситуація перебуває на особливому контролі губернатора області Олексія Дюміна", - наголошує Інтерфакс.

Це той Дюмін, який, нагадаємо, раніше був особистим охоронцем Путіна й певний час розглядався серед його імовірних наступників.

Наразі температура повітря в Тульській області становить -13 градусів.

Новомосковськ - друге найбільше місто в Тульській області, один із центрів хімічної промисловості Росії. Населення становить 120 тис. осіб.

Така ж ситуація з централізованим опаленням склалася у місті Яхрома Московської області РФ.

"Жителі підмосковної Яхроми третю добу (тобто з 12 січня 2024 року, - ред.) залишаються без тепла, хоча про запуск аварійної котельної влада прозвітувала ще вчора. Опалення, як і раніше, немає в 74 (багатоповерхових, - ред.) будинках, 5 дитячих садках і низці шкіл", - інформує Ateo.