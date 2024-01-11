Новий прем'єр Франції Ґабріель Атталь оголосив склад уряду
Новопризначений очільник уряду Франції Ґабріель Атталь сьогодні, 11 січня, оголосив склад кабінету міністрів. Більшість урядовців зберегли свої портфелі
Про це повідомляє BFM TV.
Зазначається, що більшість міністрів зберегли свої посади. Серед них:
- міністр економіки й фінансів Брюно Ле Мер;
- міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен;
- міністр освіти, молоді, спорту, Олімпійських та Паралімпійських ігор Амелі Удеа-Кастера;
- міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету Марк Фено;
- міністр оборони Себастьян Лекорню;
- міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті;
- міністр екологічних перетворень Крістоф Бешу;
- міністр вищої освіти та досліджень Сільві Ретейло.
Водночас Міністерство закордонних справ очолить Стефан Сежурне замість Катрін Колонни, Міністерство культури — Рашида Даті замість Ріми Абдул Малака, міністром праці, охорони здоров'я стала Катрін Вотрен замість Франсуа Браун. Прессекретаркою французького уряду замість Олів’є Верана стане Пріска Тевенно.
- 9 січня прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку.
- Новим очільником уряду призначили міністра освіти Франції Габріеля Атталя.
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