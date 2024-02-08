Окупанти планують відкрити військовий клуб "Воїн" на базі дитячого табору, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей", - наголошують у ЦНС.

Зокрема, окупанти анонсували створення центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн" на ТОТ Запорізької області. Він функціонуватиме на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

У Центрі розповіли, що ворог навчатиме українських підлітків вогневій та інженерній підготовці й таким чином готуватиме їх до служби в російській армії.

"Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії", - додали в повідомленні.