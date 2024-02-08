Окупанти планують відкрити військовий клуб "Воїн" на базі дитячого табору, - Спротив
Росіяни з метою мілітаризувати українських підлітків планують відкрити центр військово-спортивної підготовки молоді "Воїн" на базі дитячого табору
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей", - наголошують у ЦНС.
Зокрема, окупанти анонсували створення центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн" на ТОТ Запорізької області. Він функціонуватиме на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".
У Центрі розповіли, що ворог навчатиме українських підлітків вогневій та інженерній підготовці й таким чином готуватиме їх до служби в російській армії.
"Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії", - додали в повідомленні.
- 7 лютого депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України.
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