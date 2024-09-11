Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

О 21:19 очільник Херсонської МВА повідомив, що окупанти періодично завдають ударів по Херсону. За його словами, низка вибухів пролунала у Дніпровському районі міста.

Уже о 21:36 Роман Мрочко заявив, що було ушпиталено двох постраждалих.

"Жінка 1980 року народження отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. У 31-річного чоловіка вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення", - розповів начальник МВА.

Він також додав, що на момент ворожої атаки постраждалі були на вулиці.