Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
Армія РФ вдарила по Херсону. Зокрема, вибухи пролунали у Дніпровському районі міста. Внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали травми
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
О 21:19 очільник Херсонської МВА повідомив, що окупанти періодично завдають ударів по Херсону. За його словами, низка вибухів пролунала у Дніпровському районі міста.
Уже о 21:36 Роман Мрочко заявив, що було ушпиталено двох постраждалих.
"Жінка 1980 року народження отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. У 31-річного чоловіка вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення", - розповів начальник МВА.
Він також додав, що на момент ворожої атаки постраждалі були на вулиці.
- У вівторок, 10 вересня, російські окупанти атакували Херсон та Понятівку в області. Внаслідок обстрілів чотири людини отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.94
- Актуальне
- Важливе