Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 898-го дня війни: у Курській області знищено колону ростехніки, український дрон збив ворожий Мі-8 та окупанти втратили 5 човнів за день
Огляд

Переможні новини 898-го дня війни: у Курській області знищено колону ростехніки, український дрон збив ворожий Мі-8 та окупанти втратили 5 човнів за день

9 серпня, 2024 п'ятниця
20:07
Перемога України перемога переможні новини

У Курській області знищили колону військової техніки та знищили склади боєприпасів, а бійці СБУ уразили гелікоптер з FPV-дроном, а ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурнську косу

Зміст

Сили оборони завдали удару по військовому аеродрому в Росії

У ніч на 9 серпня українські військові завдали удару по військовому аеродрому "Липецьк". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ході атаки на аеродром було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

"Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Водночас Цензор.НЕТ з посиланням на джерела повідомляє, що у момент атаки на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

У Курській області знищили колону російської техніки

Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Курської області РФ. Російські пропагандисти звинуватили у цьому телеканал "Звезда", який напередодні показав, як російське міноборони перекинуло на Курщину військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.  

У мережі почали ширити відео та фото знищеної колони російської техніки. На них була помітна згоріла військова техніка, а також пошкоджені тентовані вантажівки із загиблими військовослужбовцями. 

Як повідомляє "Суспільне", відео з розбитою військовою технікою РФ було відзняте за 8 км від Рильська у селі Октябрьське Курської області.

"Імовірно це були резерви, які російська влада спрямувала у прикордонні села. Наразі точно невідомо, чим вразили колону з технікою", – припускають аналітики.

Печник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі для для Nexta заявив, що у Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ", яка мала наступати на Сумщині.

Бійці ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурську косу і ліквідували там десятки окупантів

9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник суворова". Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України. Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України.

 Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Аратта", "Стугна", “Paragon”, "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.  

На лівому березі Дніпра окупанти втратили 5 човнів за день 

Росіяни намагаються атакувати плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра, але з огляду на специфіку місцевості зазнають втрат. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"Час від часу росіяни намагаються атакувати наші плацдарми на лівобережжі Дніпра, північніше села Кринки. Але, з огляду на характер місцевості, по-перше, ворог не має успіху. По-друге, їм дуже складно там здобути наші вогневі позиції й спостережники. Тому що там протоки, й ворогу доводиться форсувати водні перешкоди. Зокрема, це обертається значними втратами для їхніх човнів. Наприклад, вчора росіяни втратили 5 човнів. При тому, що бойових зіткнень не відбувалося", – зауважив Лиховій.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" також додав, що на Запорізькому фронті росіяни атакують позиції Сил оборони малими піхотними групами без використання бронетехніки.

Воїни спецпідрозділу СБУ змогли уразити FPV-дроном вертоліт 

Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли уразити ще один російський гелікоптер FPV-дроном. Це сталося у Курській області РФ.

Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.

"Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити  FPV-дроном по ще одному російському гвинтокрилу", – йдеться у повідомленні.

За словами Стерненка, вертоліт був уражений FPV-дроном, на який донатили самі українці. Український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину. Подальша доля гелікоптера невідома,  він перестав працювати у вказаному районі.

Теги:
Статті
Новини
Росія
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
безпілотник
ГУР
втрати окупантів
Курськ
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Ірина Запотічна
8 серпня, 2024 четвер
Атака на Курськ - великий удар по престижу Путіна та як ветерани в Україні борються зі стигматизацією. Акценти світових ЗМІ 8 серпня
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
ЗСУ вразили військовий аеродром "Липецьк", де базувалися МіГ-31 і Су-35, та знищили засоби ППО на ТОТ Донеччини
Надя Дорофєєва
Автор Дар'я Тарасова
7 серпня, 2024 середа
Нова пісня Дорофєєвої стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 44.6
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 серпня
21:04
комендантська година
У Донецькій області змінили комендантську годину. Деталі
21:00
ЄС
У червні тимчасовий захист у ЄС мали близько 4,3 млн українці: в якій державі найбільше
20:49
без світла, свічка блекаут
У Курській області 9 серпня проблеми з електроенергією. Буцімто через атаку БПЛА
20:46
Кулеба зустрівся з президентом Малаві
Понад 24 тис. км у дорозі: Кулеба завершує четверте Африканське турне
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищення росіян на Курщині: потужний удар, нова операція та інноваційне рішення для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:25
"Схеми" оприлюднили супутникові знімки після удару ЗСУ по аеродрому "Липецьк" РФ
20:23
Ірина Коляденко, вільна боротьба, Олімпіада-2024
Українка Коляденко вийшла до фіналу Олімпіади-2024 у боротьбі
20:20
Оновлено
РФ двічі за день обстріляла Костянтинівку: внаслідок удару по супермаркету загинуло 14 людей, поранено 43
20:15
Ігор Коломойський, суд
БЕБ внесло зміни до раніше оголошеної підозри Коломойському
20:07
застосунок Дія
До Дія.City зможуть доєднатися нові компанії: подробиці
20:07
Детективи БЕБ затримали бухгалтерку постачальника Міноборони з €4,7 млн в багажнику авто
Детективи БЕБ затримали бухгалтерку постачальника Міноборони з €4,7 млн в багажнику авто
20:04
OPINION
Оксана Забужко
Шо нам дєлать, або От їм і Юр'єв дєнь
19:55
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Ворскла" розгромила "Лівий Берег", а "Динамо" краще за "Верес". Розклад і результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
19:45
Обстріл Харкова
Окупанти атакували Харків та область: є загиблий і поранений, пошкоджено будівлю вишу
19:22
Литва прапор
Литва анонсувала поставку Україні значного пакета допомоги
19:10
Курська АЕС
У Росії зменшили кількість персоналу на будмайданчику Курської АЕС-2
18:57
на фото Верховна Рада України
Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
18:56
Ексклюзив
Defense Express: на аеродромі в Липецьку базувалися винищувачі РФ п'ятого покоління
18:56
Оновлено
прапор Білорусі
"З нагоди річниці фальшивих виборів": Велика Британія та США оголосили про нові санкції проти Білорусі
18:43
Карта Курськ 08.08.24
У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук
18:43
Оновлено
Таїсія Онофрійчук
Українська гімнастка Онофрійчук через втрати предметів залишилася без медалі на Олімпіаді-2024
18:42
Дональд Трамп
Трамп заявив, що закінчить війну в Україні ще до того, "як потрапить у Білий дім"
18:38
Володимир Зеленський
"Заслухали доповідь Сирського щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території": Зеленський провів Ставку
18:30
Аналітика
Молодший брат "Шахеда" чи "шахед для бідних": що таке БПЛА "Гербера" і чим небезпечний новий російський дрон
18:23
Оновлено
ГУР
ГУР висадило десант на Кінбурнській косі. Знищено десятки росіян і їхню техніку
18:15
Учителька
Відпустка, яка не рахується в стаж для педагогів: що потрібно знати
18:08
OPINION
Тарас Стецьків
Шизофренічна ілюзія переговорів
18:07
стела на в'їзді у Донецьку область
У кращому разі 10-15 Мбіт/сек: "Жовта стрічка" розповіла про російський "швидкісний інтернет" на ТОТ Донеччини
18:05
Оновлено
єврейська громада україни
Ізраїль погодився на переговори з ХАМАС щодо припинення вогню. ЦАХАЛ розпочав новий наступ у секторі Гази
18:03
Педру Нету
"Челсі" за 60 млн євро купив нового конкурента для Мудрика
18:00
Огляд
імерсивна вистава STEREO
Бігати, плакати, кохати: що таке вистава STEREO, в якій глядач стає активним учасником
17:46
Ексклюзив
ЗСУ
Україна спромоглася переконати партнерів використовувати західну зброю на території РФ: експерт із політики Тишкевич про операцію в Курській області
17:35
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 59 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку
17:32
ПВК Вагнер
Вагнерівці заявили про бажання "відстояти інтереси Батьківщини" в Курській області
17:17
хімічна атака, протигаз
РФ нарощує динаміку хімічних атак проти Сил оборони: у ЗСУ оприлюднили цифри
17:14
кадр з фільму "Морена"
Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" став переможцем Tokyo Horror Film Festival
16:53
Оновлено
Колона техніки
Колону військової техніки РФ у Курській області знищили після того, як її показав телеканал "Звєзда". "Воєнкори" звинуватили пропагандистів
16:48
евакуація
На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тис. людей, - МВС
16:48
Сара Джей Маас зі своєю книжкою
За "порнографічний або непристойний" матеріал: зі шкільних бібліотек штату Юта вилучать книжки Джуді Блум і Маргарет Етвуд
16:45
Ексклюзив
"Зараз у тіні до 500 млрд грн": нардеп Гетманцев про детінізацію економіки України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV