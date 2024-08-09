Переможні новини 898-го дня війни: у Курській області знищено колону ростехніки, український дрон збив ворожий Мі-8 та окупанти втратили 5 човнів за день

Сили оборони завдали удару по військовому аеродрому в Росії

У ніч на 9 серпня українські військові завдали удару по військовому аеродрому "Липецьк". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ході атаки на аеродром було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

"Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Водночас Цензор.НЕТ з посиланням на джерела повідомляє, що у момент атаки на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

У Курській області знищили колону російської техніки

Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Курської області РФ. Російські пропагандисти звинуватили у цьому телеканал "Звезда", який напередодні показав, як російське міноборони перекинуло на Курщину військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.

У мережі почали ширити відео та фото знищеної колони російської техніки. На них була помітна згоріла військова техніка, а також пошкоджені тентовані вантажівки із загиблими військовослужбовцями.

Як повідомляє "Суспільне", відео з розбитою військовою технікою РФ було відзняте за 8 км від Рильська у селі Октябрьське Курської області.

"Імовірно це були резерви, які російська влада спрямувала у прикордонні села. Наразі точно невідомо, чим вразили колону з технікою", – припускають аналітики.

Печник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі для для Nexta заявив, що у Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ", яка мала наступати на Сумщині.

Бійці ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурську косу і ліквідували там десятки окупантів

9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник суворова". Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України. Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України.

Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Аратта", "Стугна", “Paragon”, "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

На лівому березі Дніпра окупанти втратили 5 човнів за день

Росіяни намагаються атакувати плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра, але з огляду на специфіку місцевості зазнають втрат. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"Час від часу росіяни намагаються атакувати наші плацдарми на лівобережжі Дніпра, північніше села Кринки. Але, з огляду на характер місцевості, по-перше, ворог не має успіху. По-друге, їм дуже складно там здобути наші вогневі позиції й спостережники. Тому що там протоки, й ворогу доводиться форсувати водні перешкоди. Зокрема, це обертається значними втратами для їхніх човнів. Наприклад, вчора росіяни втратили 5 човнів. При тому, що бойових зіткнень не відбувалося", – зауважив Лиховій.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" також додав, що на Запорізькому фронті росіяни атакують позиції Сил оборони малими піхотними групами без використання бронетехніки.

Воїни спецпідрозділу СБУ змогли уразити FPV-дроном вертоліт

Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли уразити ще один російський гелікоптер FPV-дроном. Це сталося у Курській області РФ.

Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.

"Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити FPV-дроном по ще одному російському гвинтокрилу", – йдеться у повідомленні.

За словами Стерненка, вертоліт був уражений FPV-дроном, на який донатили самі українці. Український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину. Подальша доля гелікоптера невідома, він перестав працювати у вказаному районі.