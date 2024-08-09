Росіяни втратили п'ять човнів: речник ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівобережжі Дніпра
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що росіяни намагаються атакувати плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Час від часу росіяни намагаються атакувати наші плацдарми на лівобережжі Дніпра, північніше села Кринки. Але, з огляду на характер місцевості по-перше, ворог не має успіху. По-друге, їм дуже складно там здобути наші вогневі позиції й спостережники. Тому що там протоки, й ворогу доводиться форсувати водні перешкоди. Зокрема, це обертається значними втратами для їхніх човнів. Наприклад, вчора росіяни втратили 5 човнів. При тому, що бойових зіткнень не відбувалося", - зауважив Лиховій.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" також додав, що на Запорізькому фронті росіяни атакують позиції Сил оборони малими піхотними групами без використання бронетехніки.
"Але ворог активно використовує артилерію й інші засоби ураження. Тому час від часу позиції руйнуються й наші військові змінюють позиції. За вчорашню добу загальні втрати російських окупантів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" становили 75 осіб. З них 40 убитими, 34 пораненими й один полонений", - наголосив Лиховій.
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