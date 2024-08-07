Спецпризначенці ГУР знищили ворожу техніку РФ на Тендрівській косі: є втрати серед окупантів
Спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України здійснили спецоперацію на тимчасово окупованій Тендрівській косі
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначається, що спецпризначенці здійснили спецоперацію вночі 6 серпня. Десантна група висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.
"Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу - точна кількість уточнюється", - пишуть у розвідці.
Натомість українські воєнні розвідники, виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, відійшли без втрат.
Довідково. Тендрівська Коса - довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.
- У лютому 2024 року під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами в районі Тендрівської коси героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.
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