16 лютого в Україні: День єднання та День військового журналіста України. Все про свято

День військового журналіста України

В цей день в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято. Його започаткували у 2018 році підписанням міністром оборони відповідного наказу. Дата обрана не випадково. В цей день Дмитро Лабуткін - український військовий кореспондент, капітан 3-го рангу ВМС ЗСУ - виконував свій професійний та військовий обов’язок. Загинув у 16 лютого 2015 р. під Дебальцевим. Він був редактором телерадіостудії "Бриз" МО України.

Фото: фото з загальнодоступних джерел

День Єднання

Від початку проведення АТО на території Донецької та Луганської областей військові інформаційно-медійні структури задля оперативного та об’єктивного інформування громадськості проводили активну роботу, в яку був залучений практично весь корпус вітчизняної військової журналістики.

День єднання — свято в Україні, яке відзначають 16 лютого. Це День єдності українців проти чергового акту агресії до України з боку Росії.

Фото: Ілюстрація: knmau

підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах

виконання о 10.00 Державного Гімну України

проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.

Як святкувати День єднання України

Офіційно в Україні День єднання відзначають з 2022 року. Свято встановлено в Україні "З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…", згідно з Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого 2022 року № 53/2022. У цей же день, згідно з Указом Президента України, прийнято проводити:

16 лютого в День єднання всі державні та житлові будівлі по всій країні можуть підняти український прапор. Українці вітають один одного зі святом та приєднуються до святкування різними способами. Можна прийти на роботу або на навчання в українській вишиванці або прикріпити до одягу синьо-жовту стрічку. Багато батьків також одягають у вишиванку своїх дітей.

Перед святом у соціальних мережах вже торік запускали флешмоб. В рамках цього челенджу учасники мали робити фотографії з прапором України та використовувати хештег #UAразом, а потім передавати це завдання іншим людям.