Поляки продовжують блокувати українські вантажівки на трьох прикордонних пунктах

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Найбільш складна ситуація на кордоні з Польщею. Там продовжується блокування трьох напрямків - Ягодин, Рава-Руська, Краківець. На території Польщі станом на ранок на цих трьох напрямках сукупно очікує в чергах 1100 вантажівок. Найбільше - навпроти пункту пропуску Рава-Руська", - зазначив він.

За його словами, на нещодавно розблокованому польськими перевізниками пункту пропуску "Медика – Шегині" здійснюється інтенсивний рух, зокрема показники перетину кордону такі самі, які до блокування. Водночас тут є черга в бік України з близько 1100 вантажівок.

Демченко також зазначив, що останніми днями збільшуються черги на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною: на напрямку ПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною в бік України стоїть черга із 450 вантажівок, 650 вантажівок на території Угорщини в бік України.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині - Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.

Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною. Тепер Київ очікує подальших кроків від Варшави.

Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Блокада руху вантажівок румунськими фермерами

13 січня блокування руху на території Румунії тривало 6 годин. Румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.

14 січня румунські фермери та аграрії знову заблокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною після блокади 13 січня.

Протест перевізників Словаччини

Раніше Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив, що готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

11 грудня словацькі перевізники почали блокування руху вантажівок, які рухалися на виїзд з України. У зв'язку з цим митники у Закарпатській області скеровували вантажівки до інших пунктів пропуску.

Напередодні повідомлялося, що пропуск вантажівок з України до Словаччини частково поновили.

Нагадаємо, словацькі перевізники 15 грудня розблокували на невизначений термін рух вантажівок на в'їзд перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецьке".

Рух на словацькому кордоні наразі розблокований. Втім в Держприкордонслужбі не виключають, що перевізники через деякий час можуть знову розпочати акцію протесту