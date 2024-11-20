Повернути своє, звільнити розум від Росії: на каналі “Еспресо” новий сезон проєкту “Власні назви”

"Власні назви" – це серія розмов з українськими і західними інтелектуалами, письменниками, митцями, правозахисниками, де обговорюються з одного боку події і суспільні явища сьогодення, а з іншого – історичний контекст, який ці явища сформував.

За словами авторки і ведучої програми Мирослава Барчук, задум програми “Власні назви” від початку повномасштабного вторгнення лишається незмінним: повернення забутого, стертого з пам’яті кількох поколінь, культурного спадку. А також переосмислення важливих явищ, постатей і подій, які були заборонені або знищені імперією.

“У цьому сезоні я вирішила говорити з моїми гостями перш за все в оптиці деколонізації, оскільки заборони і утиски, які українці переживали століттями, лишили глибокий відбиток у нашій психіці, самосприйнятті і самопрезентації. У нас відмінності між колонізаторами й колонізованими не мали расового характеру, але інші ознаки мали, а отже і постколоніальну травму ми переживаємо досі. Дискусія довкола понять "імперія-колонія" лише зараз починає формуватися в Україні. Мені здається, не варто уникати чи соромитись обговорення українського колоніального досвіду”, – коментує Мирослава Барчук.

Це вже третій сезон "Власних назв". 12 листопада 2023 програма стартувала в ефірі телеканалу “Еспресо. У 2022 році програма виходила у онлайн-форматі у Facebook та YouTube Українського ПЕН та Еспресо.

“Ми не лише повертатимемо собі власні назви, але й говоритимемо про подолання ментальної залежності від колишньої метрополії, від російської культури, мови, загалом російської матриці, яка так глибоко вросла нам під шкіру в кількох генераціях, що болісно віддирається навіть під російськими ракетами. Ідею програми я б коротко сформувала так: Повернути своє. Звільнити розум від Росії”, – зазначає авторка і ведуча.

Телепроєкт "Власні назви" реалізовується за підтримки підприємця і мецената Миколи Сушка.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча, віцепрезидентка Українського ПЕН. Працювала на 1+1, 5 каналі, ТВі, Еспресо, Громадському, була головною редакторкою англомовного журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року була ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" і програми "Святі та грішні" на Суспільному. З 2022 – авторка документального циклу Суспільного мовлення "Остання війна". Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року.