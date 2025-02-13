ППО знищила 85 російських БПЛА, 52 - не досягли цілей
У ніч проти 13 лютого російська окупаційна армія запустила по території України 140 безпілотників. Сили ППО знищили 85 ворожих цілей
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, ворог запустив по Україні 140 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Зазначається, що 52 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені. Проте внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.
- Увечері середи, 12 лютого, Росія запустила ударні безпілотники по території України.
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