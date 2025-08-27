Премія імені Василя Стуса 2025 року: імʼя лауреата стане відомим 11 вересня

Еспресо - головний інформаційний партнер Премії.

Церемонія нагородження розпочнеться в четвер, 11 вересня, о 18:00 у Києві й транслюватиметься онлайн на Facebook-сторінках PEN Ukraine, Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs] та телеканалу "Еспресо", а також на Youtube-каналах PEN Ukraine та Еспресо.

Вестиме церемонію журналіст, теле- та радіоведучий Вадим Карп’як.

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у такому складі: Володимир Єрмоленко – голова журі, філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету; Юрій Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літературознавиця; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера"; Тетяна Пилипчук – лауреатка Премії імені Василя Стуса за 2024 рік; Тамара Гундорова – літературознавиця, культурологиня; Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча.

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримає грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

З часу заснування Премії її отримали понад 70 українських митців, зокрема Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Тарас Возняк, Віталій Портников. Цьогоріч премія втручатиметься тридцять шостий раз.

Торік лауреаткою стала директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук.