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Приватна армія Путіна: що ми знаємо про Росгвардію та чому Кремль посилює її боєздатність

Катерина Бенюк
12 січня, 2024 п'ятниця
19:00
Пояснюємо Путін_Росгвардія

Росгвардія — це федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації, яка була створена у 2016 році на основі внутрішніх військ МВС Росії. Це формування також бере участь у повномасштабному вторгненні в Україну, за що перебуває під міжнародними санкціями

Еспресо детальніше розповість про російську гвардію, її чисельність на окупованих територіях України та чому Путін фактично перетворив цю службу на свою приватну армію.

У статті ви дізнаєтеся про:

  • Структуру Росгвардії;
  • Хто такий Віктор Золотов;
  • Чим займається Росгвардія;
  • Що російські гвардійці роблять на окупованих українських територіях;
  • Як у РФ укріплюють Росгвардію і чого боїться Путін.

Структура Росгвардії

Національна гвардія держави-окупанта не дуже поступається армії РФ. Структура Росгвардії складається з військ національної гвардії, центру спеціального призначення, мобільних загонів особливого призначення, органів управління та підрозділів державного контролю за оборотом зброї, приватної охорони та позавідомчої охорони.

Війська національної гвардії поділяються на вісім округів, які відповідають військовим округам Збройних сил Росії. Кожен округ має свої підрозділи оперативного призначення, спеціального призначення, авіації, інженерії, зв’язку, медичної служби та інших. Росгвардія також має навчальні заклади, наукові центри, спортивні установи та інші організації. Директор-головнокомандувач Росгвардії є генерал армії Віктор Золотов.

Віктор Золотов – незмінний друг Путіна та головний отруйник Кремля

Віктор Золотов

Фото: з відкритих джерел

Золотов очолює Росгвардію з 2016 року.  Він також є генералом армії, колишнім заступником міністра внутрішніх справ Росії й колишнім начальником Служби безпеки президента Росії. Він є близьким другом і соратником президента Росії Володимира Путіна, з яким він знайомий з 1990-х років. Він також звинувачується у численних корупційних схемах, незаконному збагаченні та участі у російській агресії проти України. Він перебуває під міжнародними санкціями з 2014 року.

Тілоохоронця Путіна характеризують як жорстоку та хитру людину. Від 1970-х років служив у 9-му управлінні КДБ СРСР, яке відповідало за охорону перших осіб держави та їхніх сімей. 1991 року Золотов був направлений до Санкт-Петербурга для охорони мера Анатолія Собчака. Розпочавши виконання своїх обов'язків, він залучив до охорони дружини Собчака та його доньки – хрещениці Путіна Ксенії Собчак – приватну охоронну фірму "Балтік-Ескорт", тісно пов'язану з кримінальними структурами, яка належала такому собі Роману Цепову. А 1994 року мерія Санкт-Петербурга уклала договір про "охорону громадського порядку в місцях перебування Путіна В.В.", на той час віцемера Санкт-Петербурга. З того часу Золотов міцно дружить з президентом Росії. Щобільше, був його спаринг-партнером з дзюдо.

Золотов також займався будівництвом палацу Путіна в Геленджику, він особисто все контролював, постійно приїжджаючи на місце. 

Золотова вважають головним отруйником Кремля.

"В історії сучасної Росії є багато епізодів з отруєннями опозиціонерів, журналістів та колишніх співробітників ФСБ. Зазвичай усі вони доволі грубо виконані і далеко не всі досягли мети. Але одне з найгучніших серед них – отруєння Навального – буквально безпосередньо пов'язують із Золотовим", – пишуть у ТСН.

У квітні 2018 року Мінфін США включив Віктора Золотова до списку санкцій.

Які функції виконує Росгвардія

Гвардія виконує функцію внутрішніх військ. Офіційно – підтримка суспільного порядку, боротьба з організованою злочинністю, боротьба з тероризмом та екстремізмом, територіальна оборона країни; охорона важливих державних об’єктів та особливих вантажів; допомога ФСБ на державному кордоні; нагляд за оборотом зброї, нагляд за приватною охоронною діяльністю.

Росгвардія має на озброєнні різні види зброї та військової техніки, такі як:

  • Автомати, карабіни, гвинтівки, пістолети, гранатомети, снайперські гвинтівки, ручні кулемети, міномети, протитанкові ракетні комплекси тощо;
  • Бронетранспортери, бронемашини, танки, артилерія, зенітні ракетні комплекси, вертольоти, дрони;
  • Спеціальне обладнання для боротьби з тероризмом, масовими заворушеннями, контролю за зброєю.

По факту ж, основними завданнями цього формування є розгін протестів, придушення опозиції та все, що стосується безпосередніх інтересів Путіна, зокрема й участь у збройній агресії в Україні. Воно й не дивно, враховуючи, що головує Росгвардією його вірний друг.

До прикладу:

  • Антикорупційні протести в Росії 12 червня 2017 року, які були організовані опозиційним лідером Олексієм Навальним. Росгвардія застосовувала силу та затримувала сотні учасників акцій по всій країні.
  • Протести в Росії 2017, які відбувалися з вересня по жовтень 2017 року, вимагаючи відставки президента Путіна та проведення чесних виборів. Росгвардія також використовувала насильство та арештувала багатьох демонстрантів.
  • Протест далекобійників у Росії, який тривав з листопада 2016 року по квітень 2017 року, проти введення плати за проїзд по федеральних шляхах. Росгвардія блокувала дороги, розганяла колони вантажівок та затримувала активістів.
  • Протести проти підвищення пенсійного віку в Росії, які відбувалися з червня по вересень 2018 року, проти законопроєкту, який підіймав пенсійний вік для чоловіків до 65 років, а для жінок до 63 років. Росгвардія також придушувала їх, застосовуючи силу та затримуючи тисячі людей.

На окупованих українських територіях ця служба займається фільтрацією місцевого населення і виявлення членів українського підпілля. Крім того, саме росгвардійці забезпечували охорону виборчих дільниць під час так званих "виборів", що проводилися на ТОТ восени 2023 року. Зараз вони чинять тиск на українців в окупації в рамках підготовки до "виборів", які РФ хоче провести на окупованих територіях у березні цього року.

Чисельність Росгвардії на окупованих українських територіях

Бійцями та працівниками гвардію забезпечують завдяки призову на військову службу та добровольцями за контрактом. Чисельність, згідно з відкритими джерелами, становить 340 тисяч осіб.

А от в Україні, де росгвардійці беруть участь в окупації, їх налічують близько 35 тисяч. Як повідомляють у Нацспротиві, вони виконують на окупованих територіях завдання фільтрації та виявлення підпільного руху.

"Станом на цей момент, близько половини росгвардійців представлені у вигляді бригади, п’яти батальйонно-тактичних груп та 44 тактичних груп. Інша частина Росгвардії на окупованій частині України — це понад 100 зведених підрозділів, які приїжджають з території РФ на ротаційній основі", – йдеться у повідомленні.

Путін укріплює внутрішні війська 

У липні 2023 року РФ почала укріплювати Росгвардію важкою технікою. Крім того, як зазначає британська розвідка, 3 жовтня до складу гвардії увійшла ПВК "Вагнер", а 3 січня 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "ДНР". Так звані "кадирівці", до слова, також є частиною гвардії РФ.

Крім того, зараз Росія працює над тим, щоб розформувати угруповування "Каскад", яке спеціалізується на операціях з використанням безпілотників. Його також планують залучити до Росгвардії. 

Про бойові "заслуги" вагнерівців та бойовиків "Востоку" українцям добре відомо, а детальніше хотілося б розповісти саме про "Каскад". У 2022 році Bihus писав про цих зрадників – "Каскад" безпосередньо брав участь у руйнуванні Маріуполя, вбивстві мешканців міста та українських військових. Його члени спочатку штурмували і методично руйнували Маріуполь, а потім, працюючи на камери, привозили вцілілим мешканцям продуктові набори та влаштовували "екскурсії" пропагандистським медіа. 

Керує угрупуванням зрадників Олексій Дикий, колишній співробітник МВС України. Навесні 2014 року він був призначений начальником управління по боротьбі з організованою злочинністю Донецької області. Але зрадив присягу, захопив з бойовиками будівлю УБОЗ та перейшов на бік окупантів. За скоєне в Україні Дикого засуджено до 12 років ув’язнення.

За даними проєкту "Карта конфлікту", Дикий "вважається одним із трьох силових "міністрів", які підзвітні і призначаються безпосередньо кураторами в Москві". Також йому приписують організацію так званого "параду українських полонених" в Донецьку, "кришування" контрабанди та створення бізнесу з легалізації викрадених автівок на території так званої "ДНР".

Росгвардія – приватна армія Путіна

Про підсилення Росгвардії Еспресо розповів і Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ

"Росгвардію почали укомплектовувати танками, а скоро у них вже буде й своя авіація. Тобто якась частина функцій армії передається гвардії. Чому? Бо Золотов чи не найбільш наближена особа до Путіна і той йому, найімовірніше, безмежно довіряє. Це все відбувається, бо Путін боїться соціального вибуху перед виборами. Не політичного, там немає кому робити щось у політичному плані", – коментує генерал-майор.

Він зазначає, що росіян зараз турбують найбільше соціальні проблеми. Час від часу обурення переходять в протести. А коли Путін оголосить загальну мобілізацію, це може перерости й у щось більше. І в такий доволі небезпечний момент, покластися на армію неможливо, бо вона має воювати в Україні. Залишається Росгвардія і Золотов. 

Журналіст Віталій Портников також проаналізував процеси, які зараз відбуваються з російською гвардією. Так, він зауважує, що Росгвардію підкріплюють саме тими, хто має бойовий досвід. 

"Це означає, що Володимир Путін врахував свої власні помилки, які раніше допустив з вагнерівцями, які лише формально підкорялися російському керівництву та були де-факто незалежним воєнним формуванням", – каже Портников. 

Спроба підпорядкувати ПВК "Вагнер" Міноборони РФ закінчилася бунтом перших. Водночас Путін не міг не помітити, що армія не сильно чинила опір вагнерівцям, які йшли на Москву. 

"По суті він, як у найкращих традиціях римських імператорів, створює таку собі преторіанську гвардію. Не виключаю, що після його смерті саме вони обиратимуть, хто стане наступним лідером РФ та хто буде спадкоємцем його шовіністичного курсу", – коментує журналіст.

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тероризм
Війна з Росією
окуповані території
Заколот Вагнера
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