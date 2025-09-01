В Україні запустили експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання
Анонс
Про погоду, про життя, про нас із вами: стартував YouTube-канал "Погода з Наталкою Діденко"
31 серпня розпочав роботу новий YouTube-канал Еспресо та Наталки Діденко - "Погода з Наталкою Діденко"
Зміст
"Перший український професійно-людяний YouTube-канал про погоду", - так анонсувала його вихід генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
"Будемо говорити про погоду, я, швидше, про прогноз, а ви мені повідомлятимете, коли ваша ласка, свої синоптичні цікавинки", - прокоментувала Наталя Діденко на свой сторінці у Facebook, додавши, що канал буде "про погоду, про життя, про нас із вами".
Посилання на YouTube-канал "Погода з Наталкою Діденко".
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+26.8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.59
- EUR Купівля 48Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
11:56
Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини
11:41
Ексклюзив
Це могло врятувати: ексголова СБУ Наливайченко про охорону, яку просив Парубій напередодні вбивства
11:07
Огляд
Канцлер Німеччини готується до затяжної війни в Україні, а Китай позиціює себе як альтернативного світового лідера. Акценти світових ЗМІ 1 вересня
11:00
Інтерв’ю
Чи потрібно в Україні вивчати російську мову і реформувати кафедри русистики. Розмова з письменницею Євгенією Кузнєцовою
10:24
ISW назвав три напрямки інформполітики Кремля, спрямовані на підрив європейської підтримки України
10:23
У Києві та Одесі затримали агентів РФ, які готували нові атаки по містах: серед них ексвійськова
10:16
Ексклюзив
Китайська армія не доросла до рівня американської, але це ціль КНР, - китаєзнавиця Голод
09:35
Оновлено
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 622, понад півтори тисячі поранених
08:22
Ексклюзив
Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц
08:04
Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні
07:35
Аналітика
"Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо
07:22
"Майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана": агенти "Атеш" розвідали стоянку Чорноморського флоту РФ під Севастополем
2025, неділя
31 серпня
23:07
"Ви будете сильно здивовані". Соловйов каже, що у РФ є підстава спільно з Іраном напасти на Азербайджан