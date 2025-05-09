Проросійські активісти перешкоджали роботі української журналістки у Варшаві

Інцидент відбувся під час акції протесту «Євромайдан-Варшава» біля цвинтаря воїнів-червоноармійців, куди щороку 9 травня російські дипломати приносять квіти, і активісти перешкоджали роботі журналістки телеканалу Slawa TV Наталці Волосацькій.

Під час прямого ввімкнення декілька десятків осіб оточили кореспондентку Slawa TV та заважали її роботі. Вони вигукували антиукраїнські гасла, перекрикували та провокували журналістку. Багато з них мали на собі георгіївські стрічки.

Крім того, мітингувальники заважали роботі оператора, відштовхуючи його від місця зйомки.

"Кілька десятків проросійських активістів оточили нашу знімальну групу ще до початку прямого ввімкнення. Вони вигукували антиукраїнські та антипольські гасла. Наприклад, "забирайтеся геть в Україну". Транслювали російські наративи. Активісти розмовляли російською і польською мовами", — розповіла Наталка Волосацька.

Серед проросійських активістів були й ті, хто тримав російські прапори.

Поліція затримала одного учасника, який вдарив палицею активістку ініціативи "Євромайдан-Варшава", коли вона намагалася вирвати у нього прапор СРСР.

Сьогодні, 9 травня, у Варшаві відбулася акція протесту українських та польських активістів, які виступили проти спроб представників РФ відзначити так званий День Перемоги. Протест тривав перед цвинтарем воїнів Червоної армії, де традиційно покладають квіти дипломати країни-агресора.