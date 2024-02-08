Протидія РПЦ: Литва офіційно визнала Православну церкву Вселенського патріархату

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рішення литовського уряду означає, що Вселенський патріархат у країні отримає офіційний юридичний статус і зможе претендувати на державну фінансову підтримку, яка щорічно надається традиційним релігійним громадам.

"Релігійна громада відповідає юридичним вимогам нової або відновленої традиційної релігійної громади і може бути зареєстрована в Реєстрі юридичних осіб", – пояснив AFP речник міністерства юстиції Литви Паулюс Зейміс.

Наразі до юрисдикції Вселенського патріархату в Литві належать десять священників і десять відносно невеликих громад. Натомість більшість литовських православних вірян продовжують входити до Литовської православної церкви, яка входить до РПЦ.

Питання відокремлення від Російської православної церкви постало для всіх країн Балтії після того, як РПЦ відкрито підтримала російську повномасштабну агресію проти України.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Литовська православна церква все більше відмежовувалась від московської. Спершу п’ять священників Литовської ПЦ були позбавлені сану через засудження російської агресії, після чого перейшли до Константинопольського патріархату.

Пізніше вже Загальні збори Литовської православної церкви засудили війну проти України й ухвалили рішення прискорити процес досягнення ще більшої незалежності від Московського патріархату.