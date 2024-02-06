Керівник церкви МП в Естонії має залишити країну до кінця доби: загрожує нацбезпеці

Про це повідомляє ERR.

За словами керівника бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрека Ару, посадовці департаменту вчора зустрілися з громадянином Росії Валерієм Решетніковим і повідомили йому, що його посвідку на тимчасове проживання продовжено не буде.

"Це означає, що термін дії посвідки на проживання спливає 6 лютого, і впродовж дня Решетніков має покинути Естонію. Решетніков співпрацював із посадовцями і, наскільки відомо, митрополит має намір покинути Естонію вчасно", – повідомив Ару.

18 січня цього року Департамент поліції і прикордонної охорони не став продовжувати посвідку на проживання митрополита Євгенія, вирішивши, що він становить загрозу безпеці державі. За словами правоохоронців, митрополит не засудив агресію РФ проти України.

"Як і личить демократичній правовій державі, Решетнікову дали можливість надати свої заперечення, що він і зробив. Департамент поліції і прикордонної охорони проаналізував заперечення Решетнікова і вирішив не продовжувати його посвідку на проживання", – повідомив Ару.

За його словами, під час розгляду клопотання про продовження посвідки на проживання було враховано діяльність Решетнікова як представника Московського патріархату в Естонії, його публічні виступи і вплив на внутрішню безпеку.

"Оцінку також дав Департамент поліції безпеки, який встановив, що патріарх московський і всієї Русі Кирил як релігійний лідер російської православної церкви послідовно виправдовував і підтримував криваву агресію кремлівського режиму проти України, і що дії як Московського патріарха, так і митрополита Євгенія сприяли реалізації політики безпеки РФ в Естонії", – додав Ару.

Церква московського патріархату в Естонії

Естонська православна церква московського патріархату нараховує приблизно 150 тисяч вірян у 38 парафіях і є найбільшою східною православною церквою в Естонії. До неї належать здебільшого представники російської, білоруської й української етнічних меншин, а також частина естонців, зазначає "Громадське".

Крім того, в країні діє Естонська апостольсько-православна церква, що є автономною у складі Вселенського патріархату. Вперше її автономний статус визнали ще в 1923 році. Богослужіння в цій церкві здійснюються естонською мовою. Також вона дотримується новоюліанського календаря. При ЕАПЦ діє українська парафія святого Великомученика і Побідоносця Георгія у Таллінні.

Утім, домінантним віровизнанням в Естонії залишається протестантизм лютеранського віровчення.