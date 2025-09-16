Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін намагається обманом змусити Дональда Трампа та США відкласти санкції проти Росії
2025, вiвторок
16 вересня
00:53
Оновлено
РФ атакує Україну дронами в ніч на 16 вересня: у Запорізькій області є постраждалий, на Київщині спрацювала ППО
2025, понедiлок
15 вересня
23:35
Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ
23:28
Глава МЗС Польщі Сікорський: Польща та Захід мають розглянути ідею безпольотної зони над Україною
22:47
"Їхні результати - нікчемні": МЗС прокоментувало псевдовибори РФ в окупованому Криму та Севастополі
20:54
Врожай соняшника викликає занепокоєння: ціни зростають як в Україні, так і на зовнішніх ринках
20:47
Ексклюзив
Ми виграли попередні раунди, але потрібно виграти війну, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко
20:12
"До зими маємо виконати 100% домовленостей щодо постачання ППО": Зеленський про пріоритети на осінь
19:38
Лубінець виступив проти каральних норм у законопроєктах щодо військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ
19:32
Експерти запевнили, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпалива не вплине на український ринок
19:30
Ексклюзив
Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
18:41
Ексклюзив
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
17:44
Огляд
Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький
17:37
Ексклюзив
Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко
17:23
Огляд
В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
17:00
Ексклюзив
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
16:31
Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією
16:20
Ексклюзив
Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин