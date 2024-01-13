Ракети Storm Shadow та SCALP інтегровано в Су-24 у рекордні терміни, - гендиректор MBDA

Про це розповів генеральний директор MBDA Ерік Беранже, пише Challenges.

За його словами, через вторгнення Росії в Україну у світі значно зріс попит на різні види озброєння та їх модифікацію.

Він зауважив, що компанія змогла у досить короткий термін модифікувати Storm Shadow/SCALP на літаки Су-24. Він вважає, що у звичайному темпі для такої роботи знадобилося б близько шести років. Однак на швидку модифікацію вплинуло те, що його компанія отримала фактично "карт-бланш" у своїй роботі.

Зокрема раніше було відомо про те, що для встановлення Storm Shadow було використано пілони від ударного літака Tornado.

При цьому раніше ця ж компанія заявляла, що можуть адаптувати на СУ-24 і ракети Taurus і для цього їм знадобиться близько 6 місяців.