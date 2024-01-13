Ракети Storm Shadow та SCALP інтегровано в Су-24 у рекордні терміни, - гендиректор MBDA
Ракети Storm Shadow та SCALP було інтегровано на українські бомбардувальники Су-24 і для цього знадобилося не так багато часу
Про це розповів генеральний директор MBDA Ерік Беранже, пише Challenges.
За його словами, через вторгнення Росії в Україну у світі значно зріс попит на різні види озброєння та їх модифікацію.
Він зауважив, що компанія змогла у досить короткий термін модифікувати Storm Shadow/SCALP на літаки Су-24. Він вважає, що у звичайному темпі для такої роботи знадобилося б близько шести років. Однак на швидку модифікацію вплинуло те, що його компанія отримала фактично "карт-бланш" у своїй роботі.
Зокрема раніше було відомо про те, що для встановлення Storm Shadow було використано пілони від ударного літака Tornado.
При цьому раніше ця ж компанія заявляла, що можуть адаптувати на СУ-24 і ракети Taurus і для цього їм знадобиться близько 6 місяців.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ЗСУ завдали ударів по Феодосії та ВДК "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня ракетами Storm Shadow.
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