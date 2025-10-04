Реакція НАТО - вкрай незадовільна: експрацівник ЦРУ Гофф щодо диверсійних операцій спецслужб РФ проти Заходу

Таку думку в етері Еспресо висловив Ральф Гофф, колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Операція "Павутина" наочно продемонструвала внутрішні слабкості Росії. ФСБ, служба внутрішньої безпеки, очевидно, допустила серйозний провал. СЗР, зовнішня розвідка, теж не забезпечує належної інформації про наміри й плани іноземних урядів. Водночас ГРУ зберігає сильні позиції. Вони добре фінансуються й активно нарощують досвід у "сірій зоні" — диверсійних операціях проти Заходу", - прокоментував експрацівник ЦРУ.

За його словами, достатньо згадати підпал торгового центру в Польщі, спроби встановити вибухівку на літаках, що вилітали з Литви, чи змову з метою вбивства генерального директора Rheinmetall. Усе це підтверджує, що ГРУ є надзвичайно небезпечною та дієздатною службою. Але, на жаль, росіяни цілком здатні на ще гірші речі.

"Поки що реакцію НАТО я б оцінив як вкрай незадовільну. Усі ці акти саботажу та економічні збитки, завдані Заходу, не зустріли належної та рішучої відповіді. Путін поводиться, як дворічна дитина, яка постійно випробовує межі дозволеного, і йому надто багато що сходило з рук. Дотепер він особисто, так само як і його служби, не був притягнутий до відповідальності. Якщо Захід і надалі не реагуватиме жорстко на його акти насильства та саботажу, виникає серйозна небезпека ще більшої ескалації", - зауважив Ральф Гофф.