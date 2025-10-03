Європа здатна захистити себе й без США, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
Якщо Збройні сили США не зможуть брати участь у захисті Європи, то європейці здатні захистити себе і без американців, адже, мають набагато потужніші військові ресурси ніж Росія
Про це в етері Еспресо заявив колишній голова військової розвідки Фінляндії, депутат Європарламенту Пекка Товері.
"Напруга зараз надзвичайно висока, і ми сидимо на геополітичній пороховій бочці, адже Сполучені Штати та Захід продемонстрували слабкість. Такі диктатури, як Росія і Китай, бачать у цьому можливість взяти те, що їм заманеться.Один із можливих сценаріїв полягає в тому, що Китай, який десятиліттями готувався силою захопити Тайвань, вирішить, що настав саме цей момент. Атака на Тайвань скує сили США в Тихоокеанському регіоні саме тоді, коли в Європі зростатиме напруга", - пояснив Товері.
За його словами, Європа має значно більші військові ресурси, ніж Росія. Відтак, за його переконанням, Європа здатна протистояти самостійно Росії.
"Якщо Збройні сили США не зможуть брати участь у захисті Європи, я не став би надмірно песимістичним. Я переконаний, що Європа здатна захистити себе і без американців. Ми маємо утричі більше винищувачів, у кілька разів більше бронетехніки, ніж Росія, а також війська, які краще підготовлені й більш мотивовані. Звісно, без спільних можливостей і лідерства США оборона Європи буде значно складнішою, і ми зазнаємо більших втрат. Але ми дорослі нації з достатніми ресурсами - ми зможемо впоратися самостійно, якщо ухвалимо таке рішення", - наголосив він.
Ввечері 22 вересня у Копенгагені призупиняли роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
У ніч на 26 вересня, Данія закривала аеропорт Ольборґ через повідомлення про підозрілі обʼєкти. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
Ввечері 30 вересня в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили невідомий безпілотник. Через нього на ніч призупинили роботу місцевого аеропорту.
- Ввечері 2 жовтня, поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони, що спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини.
