Ребров заявив, що не піде у відставку з посади тренера збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров не піде у відставку після двох програних матчів в Лізі Націй
Про це він сказав на післяматчевій пресконференції, передає Еспресо.TV.
"У мене питання просте: "Чи не йдете ви у відставку?", - запитав журналіст Тимур Коваль.
"Ні, не йду. Поки що не йду. Почекайте трішки", - сказав Ребров на пресконференції після матчу Ліги націй.
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.
Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.
У 2-му турі Ліги націй Україна програла Чехії (2:3), а Грузія обіграла Албанію (1:0).
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