Ребров заявив, що не піде у відставку з посади тренера збірної України

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції, передає Еспресо.TV.

"У мене питання просте: "Чи не йдете ви у відставку?", - запитав журналіст Тимур Коваль.

"Ні, не йду. Поки що не йду. Почекайте трішки", - сказав Ребров на пресконференції після матчу Ліги націй.

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.

Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.

У 2-му турі Ліги націй Україна програла Чехії (2:3), а Грузія обіграла Албанію (1:0).