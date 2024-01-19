РФ може залучати надзвукову ракету П-35 для відволікання нашої ППО, для її знищення потрібний Patriot, - експерт Киричевський
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський попереджає, що використання цих ракет матиме непередбачувані наслідки для населення та довкілля і пояснює, які засоби Україні потрібні для їх збиття
Про це він розповів у етері Еспресо.
"На жаль, якщо брати лише цей вузький епізод із тим, що росіяни відстріляли цю П-35 зразку 1960-х років, то у нас додаткових даних нема. Тобто нема з чого саме могли росіяни її запусти, є два варіанти або "Объект-100" в тимчасово окупованому Криму (але до цього росіяни використовували цю сотку хіба що для тренувань своєї протиповітряної оборони, своїх ракетних кораблів, як ми бачимо у випадку з крейсером "Москва" - це не сильно допомогло, то допомогли у випадку з іншими кораблями), або можуть бути мобільні пускові установки", - пояснює експерт.
За словами Киричевського цей епізод привернув увагу громадськості, бо ця новина є на межі добра та зла, остання схожа новина була, коли росіяни почали використовувати списану у 2010 роках ракету Х-22 для ударів по Україні.
"П-35 - це така стара ракета, як дещо від мамонта, грубо кажучи, вона була стара на момент появи Х-22, бо Х-22 - це вже теж вважається стара, але проблема в тому, що це єдина ракета, яка при падінні може витікати, вибухати, горіти, тобто як мінімум якісь збитки цивільній інфраструктурі чи екології можуть бути. Плюс там стоїть 900-кільграмова бойова частина і найголовніша деталь, яку треба було б одразу сказати, це теж надзвукова крилата ракета", - сказав військовий експерт Defence Express.
Киричевський підкреслив, що для збиття рідкісної 4-тонної протикорабельної ракети П-35 Україні необхідні зенітні комплекси Patriot.
"Хто знає, що ще спаде на думку росіянам відстріляти дуже давнього по Україні, але ще робочого, що про це згадаєш хіба в довідниках радянських часів. Та ракета знімки якої опинились у відкритому доступі в принципі прилетіла кудись явно не туди куди її націлювали росіяни. Це ж ракета для знищення кораблів, відповідно, мали б націлювати на якійсь великі цілі розміром від 100 метрів і більше. Тут просто сама проблема в тому, що у росіяни може бути навіть старих ракет багато і вони їх можуть використовувати для спроб перенасичення нашої протиповітряної оборони", - підсумував експерт.
- 19 січня стало відомо, що РФ використала для удару по Україні рідкісну 4-тонну протикорабельну ракету П-35 60-х років. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Росія намагається використовувати будь-які залишки ракетного озброєння для ударів по Україні: "Ракета П-35 є неточною, але потужною, як Х-22. Має дальність до 300 км, вага бойової частини 1 тонна. Вона навіть може використовувати ядерні бойові частини. Це свідчить про те, що Росія намагається використовувати будь-які залишки ракетного озброєння для ударів по наших містах".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.61 Купівля 37.61Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.94Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе