РФ може залучати надзвукову ракету П-35 для відволікання нашої ППО, для її знищення потрібний Patriot, - експерт Киричевський

Про це він розповів у етері Еспресо.

"На жаль, якщо брати лише цей вузький епізод із тим, що росіяни відстріляли цю П-35 зразку 1960-х років, то у нас додаткових даних нема. Тобто нема з чого саме могли росіяни її запусти, є два варіанти або "Объект-100" в тимчасово окупованому Криму (але до цього росіяни використовували цю сотку хіба що для тренувань своєї протиповітряної оборони, своїх ракетних кораблів, як ми бачимо у випадку з крейсером "Москва" - це не сильно допомогло, то допомогли у випадку з іншими кораблями), або можуть бути мобільні пускові установки", - пояснює експерт.

За словами Киричевського цей епізод привернув увагу громадськості, бо ця новина є на межі добра та зла, остання схожа новина була, коли росіяни почали використовувати списану у 2010 роках ракету Х-22 для ударів по Україні.

"П-35 - це така стара ракета, як дещо від мамонта, грубо кажучи, вона була стара на момент появи Х-22, бо Х-22 - це вже теж вважається стара, але проблема в тому, що це єдина ракета, яка при падінні може витікати, вибухати, горіти, тобто як мінімум якісь збитки цивільній інфраструктурі чи екології можуть бути. Плюс там стоїть 900-кільграмова бойова частина і найголовніша деталь, яку треба було б одразу сказати, це теж надзвукова крилата ракета", - сказав військовий експерт Defence Express.

Киричевський підкреслив, що для збиття рідкісної 4-тонної протикорабельної ракети П-35 Україні необхідні зенітні комплекси Patriot.

"Хто знає, що ще спаде на думку росіянам відстріляти дуже давнього по Україні, але ще робочого, що про це згадаєш хіба в довідниках радянських часів. Та ракета знімки якої опинились у відкритому доступі в принципі прилетіла кудись явно не туди куди її націлювали росіяни. Це ж ракета для знищення кораблів, відповідно, мали б націлювати на якійсь великі цілі розміром від 100 метрів і більше. Тут просто сама проблема в тому, що у росіяни може бути навіть старих ракет багато і вони їх можуть використовувати для спроб перенасичення нашої протиповітряної оборони", - підсумував експерт.