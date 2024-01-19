РФ використала для удару по Україні рідкісну 4-тонну протикорабельну ракету П-35 60-х років, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Рідкісна 4-тонна протикорабельна ракета П-35 60-х років була збита під Одесою. Проаналізувавши уламки, поспілкувавшись з фахівцями, які розбираються в устаткуванні цих ракет, дійшли до висновку, що це перший приклад використання росіянами ракети П-35, яка була розроблена 1962 року. Спочатку ця ракета зберігалася в запасах української армії. Є радянський комплекс "Утес", який розміщений неподалік Балаклави, там було два дивізіони. Коли відбувся розподіл Чорноморського флоту, то Україна отримала ці комплекси. У 2014 році відбулася анексія Криму, ворог загарбав цю територію, і у 2019 році росіяни відновили один з дивізіонів, який був законсервований ЗСУ. Цей дивізіон був розташований у населеному пункті Резервне", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, є припущення, що саме з берегового стаціонарного комплексу було здійснено пуск ракети П-35.

"Ракета П-35 є неточною, але потужною, як Х-22. Має дальність до 300 км, вага бойової частини 1 тонна. Вона навіть може використовувати ядерні бойові частини. Це свідчить про те, що Росія намагається використовувати будь-які залишки ракетного озброєння для ударів по наших містах. Важливо, що наша система ППО збиває такі ракети, але певний залишок цих ракет у противника ще зберігається", - додав Згурець.

Українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі затонулий російський корабель типу "Тарантул". Попередньо, його уразили морськими дронами декілька тижнів тому.

Партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі в Криму.















