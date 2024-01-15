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Запечена в духовці та фарширована овочами риба. Розповідаємо, як приготувати

15 січня, 2024 понедiлок
16:30
рецепти риба

Для цього рецепту можна взяти дорадо, сибас чи іншу не надто велику рибу. Чим більша риба, тим більше часу піде на запікання

Риба, фарширована овочами, запечена в духовці

Інгредієнти для приготування риби:

  • ціла риба - 4 штуки

  • сіль - за смаком

  • приправа для риби - за смаком

  • цибуля ріпчаста - 1 штука

  • лимон - 1 штука

  • солодкий перець - 1 штука

  • часник - 3 зубчики

  • зелень - ¹⁄₂ пучка

Приготування риби в духовці:

  • рибу випатрайте (видаліть зябра та темну плівку з внутрішньої порожнини)
  • зовні та зсередини натріть сіллю та приправою
  • цибулю наріжте кільцями або півкільцями
  • лимон наріжте тонкими скибочками, перець наріжте соломкою, часник пошматуйте дрібними шматочками, нарубайте зелень 
  • кожну рибу покладіть на окремий аркуш фольги
  • помістіть начинку всередину
  • загорніть фольгу
  • запікайте рибу приблизно 25 хвилин за температури 180 °С.

Смачного!


 
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