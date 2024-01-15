Запечена в духовці та фарширована овочами риба. Розповідаємо, як приготувати
Для цього рецепту можна взяти дорадо, сибас чи іншу не надто велику рибу. Чим більша риба, тим більше часу піде на запікання
Інгредієнти для приготування риби:
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ціла риба - 4 штуки
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сіль - за смаком
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приправа для риби - за смаком
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цибуля ріпчаста - 1 штука
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лимон - 1 штука
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солодкий перець - 1 штука
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часник - 3 зубчики
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зелень - ¹⁄₂ пучка
Приготування риби в духовці:
- рибу випатрайте (видаліть зябра та темну плівку з внутрішньої порожнини)
- зовні та зсередини натріть сіллю та приправою
- цибулю наріжте кільцями або півкільцями
- лимон наріжте тонкими скибочками, перець наріжте соломкою, часник пошматуйте дрібними шматочками, нарубайте зелень
- кожну рибу покладіть на окремий аркуш фольги
- помістіть начинку всередину
- загорніть фольгу
- запікайте рибу приблизно 25 хвилин за температури 180 °С.
Смачного!
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