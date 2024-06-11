Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" назвав переможців

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В програмі фестивалю були українські та закордонні фільми повного метру, художні та документальні короткометражні фільми, позаконкурсні заходи.

Гран-прі фестивалю присуджено кінокартині "Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич

У конкурсі повнометражних ігрових фільмів визнати переможцями фільми переможцем визнали "Уроки толерантності" режисера Аркадія Непиталюка.

Друге місце - "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Третє місце - "Бачення метелика", реж. Максим Наконечний.

У конкурсі короткометражних ігрових фільмів визнати переміг фільм "Істина", режисерка Тамара Деніч, Сербія, Німеччина.

Друге місце розділили українські стрічки "Солдатик", режисер. Данило Дедков і "Театральна", режисерка Аліна Панасенко.

На третьому місці — "Не 80-ті", реж. Марлеен Валієн, Німеччина.

Спеціальні відзнаки присуджено наступним фільмам: "Золота рибка", реж. Юлія Орленко — відзнака кінокритиків; "На нашому місці"" реж. Андрій Остріковський — відзнака за актуальний погляд.

Журі конкурсної програми "Поранена Земля", де були представлені короткометражні документальні фільми на тему екологічних проблем, спричинених війнами, вирішило обрати переможцями: "Прихована загроза: Довкілля. Війна. Донбас", реж. Анастасія Куриленко — 1 місце; "Незламні енергодарці", реж. Микола Карнаух — 2 місце, "Як я святкувала день російської мови у Херсоні", реж. Катерина Кроха — 3 місце.

Гран-прі фестивалю присуджено кінокартині "Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич

Фільми конкурсанти оцінювало журі у складі: Андрій Осіпов — голова правління Одеської кіностудії, голова журі; Володимир Войтенко — головний редактор часопису "КІНО-КОЛО"; Римма Зюбіна — актриса, громадська діячка; Дмитро Лінартович — актор театру і кіно, заслужений артист України; Наталя Сумська — акторка театру і кіно, народна артистка України.

Журі конкурсної програми короткометражних документальних фільмів "Поранена Земля": Віктор Луцик — директор ТзОВ "Фірма Оства", голова ДЕК кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи Національного університету водного господарства і природокористування; Тарас Микитин — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету; Василь Туз — виконавчий директор "Асоціації ОТГ Рівненщини", журналіст, редактор, засновник та продюсер телепроєкту "Громада мрії".

Фестиваль фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Czech Centers, Danish Cultural Institute та Institut Français у Грузії.