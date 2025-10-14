Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 жовтня
У вівторок ввечері, 14 жовтня, російські окупаційні війська здійснили запуск ударних безпілотників по території України
2025, вiвторок
14 жовтня
19:31
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
19:30
Ексклюзив
Ексміністр соцполітики Рева: урядовці заклали у бюджет схему "розпилу" коштів на гуманітарному розмінуванні
19:13
Ексклюзив
Наближена до критичної: комбат 3-го механізованого батальйону ОПБр про ситуацію на Новопавлівському напрямку
18:26
"Можуть змінити розрахунки Путіна": посол США при НАТО Вітакер анонсував нові угоди щодо постачання Україні зброї
17:44
Ексклюзив
"Справити враження на Путіна": професор Айзенберг про публічну частину зустрічі Зеленського і Трампа
17:30
Аналітика
Трамп оголосив про мир, але експерти сумніваються: чи справді закінчилася війна в секторі Гази
17:24
TikTok-колаборант показав ППО росіян у Донецьку: ворожу техніку знищили, а блогера звинувачують у розкритті позицій
16:56
СБУ і Нацполіція затримали 12 учасників наркосиндикату, які продавали наркотики й важкі психотропи по всій Україні
16:27
Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів
15:51
Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції
15:20
Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні
15:12
Огляд
"Історія одного тіла": чи спроможні ми видобути сенси з кожної історії, яку ми проживаємо
14:42
Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії
14:42
Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни
13:54
Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка
13:39
Партнерський матеріал
Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни
13:23
"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води
13:17
Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"
12:30
У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
11:24
Ексклюзив
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
11:21
Огляд
Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:56
Ексклюзив
"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію
10:33
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 14 жовтня