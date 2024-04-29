Росіяни через брак автомобілів відновлюють стару техніку в Севастополі, - "Атеш"

Про це повідомляє рух "Атеш".

Зазначено, партизани розвідали ситуацію у військовій частині в Гагарінському районі Севастополя, у результаті чого дізналися, що окупанти відновлюють свою стару техніку для військових потреб.

"Це демонструє, що ворог має значні проблеми з військовою технікою, що лише вкотре підтверджує інформацію від наших агентів зі складу ЗС РФ", - підкреслюють агенти.

Водночас у повідомленні рух "Атеш" додав, що було зафіксовано ворожу радіолокаційну систему.