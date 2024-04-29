Росіяни через брак автомобілів відновлюють стару техніку в Севастополі, - "Атеш"
Російські загарбники в тимчасово окупованому Севастополі, у Криму, відновлюють стару техніку через нестачу на фронті автомобілів
Про це повідомляє рух "Атеш".
Зазначено, партизани розвідали ситуацію у військовій частині в Гагарінському районі Севастополя, у результаті чого дізналися, що окупанти відновлюють свою стару техніку для військових потреб.
"Це демонструє, що ворог має значні проблеми з військовою технікою, що лише вкотре підтверджує інформацію від наших агентів зі складу ЗС РФ", - підкреслюють агенти.
Водночас у повідомленні рух "Атеш" додав, що було зафіксовано ворожу радіолокаційну систему.
- 23 квітня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни активізували будівництву фортифікаційних споруд на території всього тимчасово окупованого Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе