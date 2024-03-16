Російські ракети на ключових осіб з Нацгвардії та Нацполіції в Одесі могли навести зрадники, - депутатка Бобровська

Такої думки дотримується виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації у 2016-2017 роках, а нині народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська.

"Найдужче мені хочеться після вчорашнього умисного та кривавого удару по Одесі, - це щоб Служба безпеки України якнайшвидше виявила колаборантів та зрадників, які власне здали локацію і знали про можливе перебування непросто військових, але й ключових для Національна гвардія України та ГУНП осіб. Одещина і українці мають знати прізвища та обличчя зрадників", - зазначила політикиня у себе на фейсбуці.

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За її словами, Одеській області "давно пора було зайнятися самоочищенням і активною роботою щодо виявлення агентурних мереж".

"А одеським колаборантом і ждунам хочу нагадати переглянути фотографії Авдіївки, Бахмута і Херсона - КАБи чи балістика не вибирають куди прилітати, а зрадників і колаборантів не люблять ніде і ніхто", - заявила ексголова Одеської ОДА.

"На вашому лобі і в особовій справі і так завжди буде написано - "склонєн к ізмєнє", - наголосила Бобровська.

Хто з командирів та посадовців загинув 15 березня в Одесі

Згідно із відкритими даними, внаслідок ракетної атаки по одеському курортному району Дача Ковалевського у п'ятницю, 15 березня 2024 року, там втратили своє життя:

мобілізований до лав ЗСУ ексзаступник мера Одеси Сергій Тетюхін,

командир батальйону "Цунамі" Національної гвардії, колишній заступник начальника одеського ГУНП і екскерівник одеського управління патрульної поліції Олександр Гостіщев,

заступник начальника Одеської обласної поліції, керівник управління превентивної діяльності Дмитро Абраменко.