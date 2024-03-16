Російські ракети на ключових осіб з Нацгвардії та Нацполіції в Одесі могли навести зрадники, - депутатка Бобровська
Статус загиблих внаслідок здійсненого РФ по Одесі ракетного удару балістичними ракетами "Іскандер-М" свідчить про невипадкове місце удару
Такої думки дотримується виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації у 2016-2017 роках, а нині народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська.
"Найдужче мені хочеться після вчорашнього умисного та кривавого удару по Одесі, - це щоб Служба безпеки України якнайшвидше виявила колаборантів та зрадників, які власне здали локацію і знали про можливе перебування непросто військових, але й ключових для Національна гвардія України та ГУНП осіб. Одещина і українці мають знати прізвища та обличчя зрадників", - зазначила політикиня у себе на фейсбуці.
Читайте і дивіться також: Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков. Ексклюзив Еспресо
За її словами, Одеській області "давно пора було зайнятися самоочищенням і активною роботою щодо виявлення агентурних мереж".
"А одеським колаборантом і ждунам хочу нагадати переглянути фотографії Авдіївки, Бахмута і Херсона - КАБи чи балістика не вибирають куди прилітати, а зрадників і колаборантів не люблять ніде і ніхто", - заявила ексголова Одеської ОДА.
"На вашому лобі і в особовій справі і так завжди буде написано - "склонєн к ізмєнє", - наголосила Бобровська.
Хто з командирів та посадовців загинув 15 березня в Одесі
Згідно із відкритими даними, внаслідок ракетної атаки по одеському курортному району Дача Ковалевського у п'ятницю, 15 березня 2024 року, там втратили своє життя:
мобілізований до лав ЗСУ ексзаступник мера Одеси Сергій Тетюхін,
командир батальйону "Цунамі" Національної гвардії, колишній заступник начальника одеського ГУНП і екскерівник одеського управління патрульної поліції Олександр Гостіщев,
заступник начальника Одеської обласної поліції, керівник управління превентивної діяльності Дмитро Абраменко.
- Перед цим оперативники СБУ затримала та повідомила про підозру далекобійнику, який збирав розвідувальні дані про українські кораблі в Одеському порту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе