Руанда каже, що не веде перемовин з Ізраїлем щодо розміщення палестинських біженців із Гази

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ і міжнародної кооперації Руанди.

"Це повна фальш", - наголошують руандійські дипломати.

За їхніми словами, подібні перемовини не проводяться зараз та не мали місця в минулому, а інформація про їх начебто проведення від ізраїльського порталу Zman є дезінформацією.

Новинний сайт Zman, що є проєктом Times of Israel, з посиланням на власні джерела розповів про "ведення перемовин з Руандою і Чадом" по лінії ізраїльського МЗС та Моссад.

"За словами високопосадовця (співрозмовника Zman, - ред.), в Ізраїлі сформульовано механізм, за яким ведуться переговори з двома країнами. Він полягає в тому, щоб надати щедру фінансову допомогу будь-якому палестинцю, який висловить бажання емігрувати з Гази, а також велику допомогу країні, що приймає, включно з військовою допомогою", - йдеться у публікації.

Ще раніше Zman писав про нібито проведення перемовин з такою ж тематикою між Ізраїлем та Конго.

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Одночасно зі Zman повідомлення про перемовини між Ізраїлем та Чадом і Руандою відносно можливості прийняти палестинських біженців з Гази поширив телеканал Sky News Arabia.

Ідея з пропозицією щодо переселення палестинців до інших країн і навіть до інших континентів не є новою для Ізраїлю. Нещодавно її знову стали озвучувати деякі ізраїльські політики, на що була різка міжнародна реакція, зокрема з боку уряду США.

"Сполучені Штати відкидають останні заяви ізраїльських міністрів Бецалеля Смотрича (міністра фінансів, - ред.) та Ітамара Бен-Ґвіра (міністра національної безпеки, - ред.), які виступають за переселення палестинців за межі Гази. Ця риторика є запальною та безвідповідальною. Уряд Ізраїлю, у тому числі прем’єр-міністр, неодноразово заявляв нам, що такі заяви не відображають політики ізраїльського уряду. Вони повинні негайно зупинитися", - наголосив 2 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

"Ми чітко, послідовно та недвозначно заявили, що Газа є палестинською землею і залишиться палестинською землею, де ХАМАС більше не контролює її майбутнє, а терористичні групи не можуть загрожувати Ізраїлю. Це майбутнє, якого ми прагнемо в інтересах ізраїльтян і палестинців, а також усього прилеглого регіону та світу", - підсумували американські дипломати.