Рютте розповів про два напрямки роботи для закінчення війни в Україні: серед них гарантії безпеки
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про 2 напрямки дипломатичних зусиль для закінчення війни РФ проти України – робота над гарантіями безпеки для Києва та організація зустрічі на рівні лідерів
Про це інформує The Guardian.
Рютте наголосив, що будь-який міцний мир вимагає посилення української армії та гарантій безпеки від Європи, США, які "визначають зараз".
Проте він додав: "погана новина полягає в тому, що ми все ще перебуваємо на ранній стадії всього цього".
Рютте заявив, що дипломатична робота для закінчення війни РФ проти України ведеться у двох основних напрямках – розробки безпекових гарантій для Києва та зустрічі президента Володимира Зеленського й глави Кремля Володимира Путіна.
"Ведеться велика робота, щоб, коли Україна вступить у ці двосторонні або тристоронні переговори, вона мала непохитну підтримку, і таким чином було забезпечено, що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди, яка буде укладена, і ніколи більше не загрожуватиме українській території після укладення угоди", – підкреслив генсек НАТО.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що наразі президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін ще не готові до зустрічі на рівні лідерів.
