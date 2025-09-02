Рютте розповів про два напрямки роботи для закінчення війни в Україні: серед них гарантії безпеки

Про це інформує The Guardian.

Рютте наголосив, що будь-який міцний мир вимагає посилення української армії та гарантій безпеки від Європи, США, які "визначають зараз".

Проте він додав: "погана новина полягає в тому, що ми все ще перебуваємо на ранній стадії всього цього".

Рютте заявив, що дипломатична робота для закінчення війни РФ проти України ведеться у двох основних напрямках – розробки безпекових гарантій для Києва та зустрічі президента Володимира Зеленського й глави Кремля Володимира Путіна.

"Ведеться велика робота, щоб, коли Україна вступить у ці двосторонні або тристоронні переговори, вона мала непохитну підтримку, і таким чином було забезпечено, що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди, яка буде укладена, і ніколи більше не загрожуватиме українській території після укладення угоди", – підкреслив генсек НАТО.