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Головна рецепти Салат з цвітної капусти: смачні рецепти від яких неможливо відірватись
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Салат з цвітної капусти: смачні рецепти від яких неможливо відірватись

4 квітня, 2024 четвер
16:55
рецепти Салат із цвітної капусти

Цвітна капуста – це дуже смачний овоч, який можна куштувати навіть сирим. Містить багато вітамінів та мінералів, тому салат з цвітної капусти може бути особливо корисним

Цвітна капуста є дуже корисною овочевою культурою. Вона містить велику кількість вітамінів (зокрема вітаміну C, K, А), мінералів (таких як кальцій, залізо, магній, калій) та антиоксидантів, які корисні для загального здоров'я.

Крім того, ця городина має невелику калорійність, але багато рослинних волокон, що сприяють ситості та контролю апетиту, допомагаючи знижувати вагу. Цей список корисних властивостей даного продукту можна продовжувати ще довго, але головне, що даний овоч є важливим елементом здорового харчування, особливо весною. У цей період необхідно поповнити організм вітамінами та мінералами, тому обов'язково спробуйте приготувати ці смачні рецепти салатів. 

Салат з цвітної капусти і огірка

Інгредієнти:

  • цвітна капуста – 500 г
  • огірок – 3 шт.
  • консервована кукурудза – 3 ст. л.
  • цибуля салатна – 1 шт.
  • майонез – 1 ст. л.
  • сметана – 2 ст. л.
  • гірчиця – ½ ч. л.
  • сіль та перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Цвітну капусту промийте, очистіть від листочків та наріжте на невеликі суцвіття.
  2. Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою. Щойно вона закипить, засипаємо капусту та даємо знову закипіти. Проваріть на невеликому вогні протягом 15 хвилин. Потім викладіть капусту на друшляк.  
  3. Для приготування заправки змішайте у посудині майонез, сметану, перець та гірчицю.
  4. Цибулю очистіть від шкірки та наріжте півкільцями, огірок добре промийте та теж наріжте півкільцями або соломкою. Викладіть овочі в салатницю.
  5. До овочів додайте кукурудзу та цвітну капусту. Все добре перемішайте.
  6. До салату додайте заправку та спробуйте на сіль. Готово!

Фото: Screenshot з YouTube

Салат з цвітної капусти сирої

Інгредієнти:

  • капуста цвітна - 400 г
  • помідори чері – 6-8 шт.
  • огірки – 2 шт.
  • перець болгарський – 1 шт.
  • часник - 1 зубчик
  • петрушка - декілька гілочок
  • сік лимону – 1-2 ст. л.
  • сіль – до смаку
  • олія оливкова або соняшникова - 3-4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Всі овочі та зелень промийте. Цвітну капусту розділіть на суцвіття, болгарський перець очистіть від серединки, а часник – від шкірки.
  2. Огірки, болгарський перець та помідори наріжте кубиком, а петрушку наріжте дрібно. Перекладіть все у салатницю.
  3. Суцвіття капусти викладіть у чашу блендера та імпульсами подрібніть до стану крихт. Також можна скористатися звичайною теркою. Теж перекладіть у салатницю.
  4. Вичавіть сік лимону за допомогою пресу для цитрусових.
  5. Для заправки змішайте олію, сік лимона, подрібнений часник та сіль.
  6. Заправте салат та спробуйте на сіль. Готово!

Салат з цвітної капусти та помідорів

Інгредієнти:

  • капуста цвітна - 700 г
  • помідори – 2 шт.
  • часник – 3 зубчики
  • сир твердий – 75 г
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • зелена цибуля - за бажанням
  • сіль та перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Цвітну капусту промийте та наріжте на суцвіття.
  2. Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою. Щойно вона закипить, засипаємо капусту та даємо знову закипіти. Проваріть на невеликому вогні протягом 10-15 хвилин до готовності. Потім викладіть капусту на друшляк.  
  3. Натріть на крупній терці сир.
  4. Помідори промийте та наріжте невеликими шматочками, перекладіть їх у салатницю. Сюди ж попустіть через прес часник та додайте сир.
  5. Суцвіття цвітної капусти, які вже охолонули, можна теж перекладати в салатницю. Якщо будуть траплятись крупні шматочки, розріжте їх на менші.
  6. Заправте салат майонезом, додайте сіль, перець та зелену цибулю. Смачного!

Фото: dreamfood.ua

Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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