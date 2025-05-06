СБУ викрила трьох кліриків УПЦ МП, які під час проповідей закликали підтримувати окупантів

Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки виявила ще трьох кліриків УПЦ МП, які виправдовували російську агресію проти України. Згідно з матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з вірянами вони підтримували злочини Кремля та закликали до підтримки окупантів.

На Київщині виявили керівника однієї з релігійних громад УПЦ МП Фастівського району. Під час проповідей він вихваляв військових РФ та очікував на захоплення регіону. Також він поширював фейкову інформацію про Сили оборони та заперечував, що агресор завдає авіаударів по цивільних об'єктах в Україні.

"За даними слідства, фігурант тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій", - зазначила СБУ.

На Черкащині затримали прокремлівського настоятеля церкви та монаха чоловічого монастиря УПЦ МП. Вони возвеличували Путіна та російські окупаційні війська, а також висловлювали сподівання щодо захоплення центрального регіону України.

"Задокументовано, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей нашої держави. Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь РФ", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних було знайдено проросійську літературу та мобільні телефони з доказами їхньої причетності до поширення російської пропаганди.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

21 квітня СБУ затримала п'ять ох інтернет-агітаторів з проросійськими поглядами, які діяли на Київщині та Прикарпатті. Вони підтримували війну Росії та виправдовували дії окупантів. Серед них – 58-річний колишній член забороненої партії Мураєва "Наші".





