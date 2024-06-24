Комюніке Саміту миру підписала ще одна країна

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії", - сказав він.

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Зеленський наголосив, що чим більше буде країн і лідерів з Україною, то швидше вдасться повернути повну силу Статуту ООН.