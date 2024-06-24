Комюніке Саміту миру підписала ще одна країна
Малаві приєдналась до спільного комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії", - сказав він.
Читайте також: Саміт миру у Швейцарії: що обговорили та які його результати для України
Зеленський наголосив, що чим більше буде країн і лідерів з Україною, то швидше вдасться повернути повну силу Статуту ООН.
- 20 червня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що другий Глобальний саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.24Продаж 44
- Актуальне
- Важливе