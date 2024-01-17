Армія РФ завдала ударів по Херсону і Бериславу: є загиблий і поранені
Що приготувати з фаршу? Розповідаємо про три кулінарні рецепти
Фарш – подрібнені на м'ясорубці чи вручну – м'ясо, риба, картопля, овочі, фрукти, гриби, лівер, сир. Страви з фаршем - смакота!
Лінива піца "Маргарита"
Інгредієнти для лінивої "Маргарити":
- яловичий фарш - 500 г
- томати у власному соку - 350 г
- багет - 1 шт.
- моцарела - 250 г
- пучок базиліка
- олія
Приготування піци лінива "Маргарита":
- обсмажте фарш на добре розпеченій сковороді 8 хв.
- додайте томати
- томіть ще близько 15 хв., поки рідина не випарується
- багет розріжте вздовж
- заберіть м'якуш із середини
- обидві половинки підсушіть у духовці 3 хв.
- моцарелу наріжте кубиками
- базилік подрібніть
- розкладіть фарш з томатами та сир по обидвох половинках багету
- посипте базиліком
- випікайте ще 5 хв.
Фарширована картопля
Інгредієнти для фаршированої картоплі:
- велика цибулина - 1 шт.
- олія
- фарш - 500 г
- м'ясний бульйон - 250 мл
- 3 ст. л. томатного соусу
- 1 ст. л. вустерського соусу
- сіль та перець - на смак
- 5 великих картоплин
- твердий сир - 50 г
Приготування фаршированої картоплі:
- очистіть і дрібно поріжте цибулю та обсмажте на олії разом із фаршем
- коли цибуля стане м'якою, а м'ясо підрум'яниться, додайте бульйон, томатний і вустерський соус
- посоліть і поперчіть
- тушкуйте 20 хв., поки соус не загусне
- відваріть картоплю у мундирі
- розріжте кожну картоплину вздовж навпіл
- вийміть ложкою серцевину
- розкладіть м'ясний соус по половинках картоплі
- посипте кожну тертим сиром
- викладіть на змащене деко
- відправте в духовку на 15 хв., щоб сир розплавився і утворилася золота скоринка.
Рулет із лаваша
Інгредієнти для рулету з лаваша:
- курячий фарш - 500 г
- сіль, перець, зелень - на смак;
- 2 тонкі лаваші
- 150 г твердого сиру
- 200 г густої сметани
- 1 яйце
Приготування рулету з лаваша:
- фарш посоліть і поперчіть
- додайте до нього рубану зелень, яка вам подобається
- посипте один лаваш невеликою кількістю тертого сиру
- зверху покладіть інший
- змішайте фарш зі сметаною
- намастіть цим лаваш
- щільно заверніть рулет
- рулет, що вийшов, змастіть збитим яйцем
- посипте тертим сиром
- викладіть рулет на лист, застелений пергаментним папером
- випікайте 45 хв. при температурі 180 °С.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Експерт з авіації Романенко припустив, чому в Україні почали ефективніше працювати системи РЕБ
Ухилялися від служби, але зарплату отримували: ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київради
Іран атакував територію Пакистану: Ісламабад відкликав посла з Тегерану та заявив про право на удар у відповідь
Київ
-3°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.87 Купівля 37.87Продаж 38.56
- EUR Купівля 41.27Продаж 42.34
- Актуальне
- Важливе
2024, середа
17 січня
14:22
Оновлено
Іран атакував територію Пакистану: Ісламабад відкликав посла з Тегерану та заявив про право на удар у відповідь
14:13
Ексрадник Меркель сподівається, що Німеччина надасть Україні ракети Taurus щонайпізніше за місяць
13:33
"У них таких прав немає": Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які викрадають людей на вулицях
12:35
50 найкращих історій відповідального партнерства: вже незабаром Responsibility Award 2023 оголосить 3 проєкти-переможці
12:27
"Від "скільки буде потрібно" до перемоги": президент Латвії закликав Захід змінити стратегію підтримки України
12:06
Вночі морози, а вдень - плюсова температура, опади і сильний вітер: прогноз погоди на 18 січня від Наталки Діденко
12:00
В Україні зафіксували незначний дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 17 січня
11:11
Огляд
Карта бойових дій за період 10-17 січня: ЗСУ пробили вікно в Крим, а на фронті затишшя перед бурею
10:50
Огляд
Підсумки форуму у Давосі, прохання про зброю та як "рік виборів" у Європейському Союзі та Штатах повпливає на Україну. Акценти світових ЗМІ 17 січня