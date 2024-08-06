Що садити після помідорів. Поради для садівників
Ще трохи, і томати перестануть давати плоди, тому варто задуматись про те, що варто якіно посадити на ділянці після помідорів
Що можна садити одразу після томатів:
Зелень:
- кріп
- петрушка
- часник
- цибуля
- салат
Овочі:
- бобові
- кабачки
- капуста
- патисони
- огірки
Коренеплоди:
- буряк
- морква
- коренева селера
- редис
Сидерати:
- гірчиця
- фацелія
- озима пшениця
- жито
- овес
Найчастіше у відкритому грунті висаджують зелень, оскілки зелень достатньо оновлює азот в землі, що втратився під час висадки помідорів. Таку ж роль грають і бобові.
Коренеплоди чудово вміють витягнути з глибших шарів корисні речовини.
Під час зміни посадки треба враховувати приналежність рослин до одного виду культур. Не рекомендується садити рослини з одного сімейства.
Кожного року необхідно чергувати рослини, що витягують корисні речовини з різних шарів ґрунту.
Зелень та сидерати успішно відновлюють родючість ґрунту.
Що ще можна саджати?
Можна садити капусту й огірки. Ці овочі є ідеально сприйнятливими до браку азоту й фітофтори.
Також бажано садити після помідорів гарбузові культури.
Після помідорів дозволяється висаджувати зелень, адже вона поповнює землю азотом, який забрали помідори.
Ну і звісно, бобові, цей вид культур збагачує ґрунт азотом, надаючи йому корисні речовини.
А також - коренеплоди також можуть рости після помідорів, ці рослини спроможні витягати корисні речовини з глибших шарів ґрунту.
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