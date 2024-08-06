Що садити після помідорів. Поради для садівників

Що можна садити одразу після томатів:

Зелень:

кріп

петрушка

часник

цибуля

салат

Овочі:

бобові

кабачки

капуста

патисони

огірки

Коренеплоди:

буряк

морква

коренева селера

редис

Сидерати:

гірчиця

фацелія

озима пшениця

жито

овес

Найчастіше у відкритому грунті висаджують зелень, оскілки зелень достатньо оновлює азот в землі, що втратився під час висадки помідорів. Таку ж роль грають і бобові.

Коренеплоди чудово вміють витягнути з глибших шарів корисні речовини.

Під час зміни посадки треба враховувати приналежність рослин до одного виду культур. Не рекомендується садити рослини з одного сімейства.

Кожного року необхідно чергувати рослини, що витягують корисні речовини з різних шарів ґрунту.

Зелень та сидерати успішно відновлюють родючість ґрунту.

Що ще можна саджати?

Можна садити капусту й огірки. Ці овочі є ідеально сприйнятливими до браку азоту й фітофтори.

Також бажано садити після помідорів гарбузові культури.

Після помідорів дозволяється висаджувати зелень, адже вона поповнює землю азотом, який забрали помідори.

Ну і звісно, бобові, цей вид культур збагачує ґрунт азотом, надаючи йому корисні речовини.

А також - коренеплоди також можуть рости після помідорів, ці рослини спроможні витягати корисні речовини з глибших шарів ґрунту.

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