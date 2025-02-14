Шмигаль: Українська армія може стати реальною альтернативою військовій присутності США в Європі
Прем'єр-міністр України Денис Шмагль заявив, що вступ України до ЄС означатиме для країн блоку форпост спільної безпеки, який захистить Європу від загроз на східних рубежах
Про це він написав у статті для Politico.
"Українська армія, загартована в боях, може стати реальною альтернативою військовій присутності США в Європі. Сьогодні на території ЄС розміщено понад 65 000 американських військових, найбільші контингенти дислоковані в Німеччині, Італії та Іспанії. Наявність в ЄС української армії, яка має реальний бойовий досвід, посилила б європейську автономність у сфері оборони. Це також зміцнило б відносини ЄС зі США, які дедалі частіше порушують питання доцільності збереження своєї військової присутності за кордоном", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр зауважив, що вступ України до ЄС означатиме, що ЗСУ можуть стати основою об’єднаної європейської армії.
Він вважає, що, погодившись на вступ України, країни ЄС не просто розширять свої кордони, а й отримають надійний щит — українську армію, яка своїм унікальним бойовим досвідом не лише стримає перший удар, а й стане форпостом спільної безпеки, який захистить Європу від будь-яких загроз на східних рубежах.
- У 2025 році Україна планує відкрити всі кластери переговорів з ЄС: три – в першому півріччі, інші три – в другому .
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