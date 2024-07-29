Сили оборони менше ніж за дві доби уразили три російські танки на Гуляйпільському напрямку, - речник ОУВ "Таврія" Лиховій

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Змінилася ситуація в операційній зоні, що стосується Гуляйпільського напрямку. Після тривалої паузи, коли на цьому напрямку, зокрема поблизу міста Гуляйполе Запорізької області, не відбувалося ніяких штурмових дій противника, за вчорашню добу ворог тут пожвавився. Учинив дві штурмові дії, зокрема із застосуванням танків - це нечуване зухвальство за останній час. Потрібно сказати, що все це відбувається без ознак формування великого наступального угруповання противника і ці штурмові дії, які росіяни проводили в напрямку Гуляйполя вчора, відбувалися також невеликими силами кількісно - це були сили приблизно одного-двох відділень із застосуванням двох танків та одного багі", - звітує Лиховій.

За словами військового, ворог вів наступ із напрямку від села Решетилівське. Після ураження Силами оборони одного з танків противник відступив.

"Це дає підстави говорити, що спокійна, стабільна ситуація без ворожої активності на Гуляйпільському напрямку закінчилась. В умовах такої позиційної боротьби, коли противник вдається тільки до таких точкових штурмів малими піхотними групами, танки виконують функцію снайперських гармат - це вже багато разів проговорено. Тому я і наголошую, що це нечуване зухвальство, коли вони поперлися в штурм із застосуванням аж двох танків", - повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія".

Лиховій уточнив, що таке використання росіянами танків є згубним, адже в умовах степового регіону вони знищуються дронами та артилерією на великій відстані.

Він додав, що штурмові дії продовжилися і вранці.

"На Роботинському виступі, в районі Малої Токмачки - це інша гаряча точка Запорізькій області, там відбулися наступні три штурми, також без успіху для противника, однак два танки були виведені з ладу саме на Гуляйпільському напрямку і там уже їх дістали трохи далі від лінії бойового зіткнення. Один був уражений, другий був знищений. Тобто вони, можливо, уже трохи врахували якісь попередні помилки, але фактично маємо статистику, що на Гуляйпільському напрямку уражено, знищено і пошкоджено три танки за два неповні дні й це тоді як цей напрямок був просто відсутній на радарах взагалі Генштабу та всіх оглядачів, тому що там активних бойових дій не відбувалося", - підсумував Лиховій.