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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ за добу знищили 840 окупантів, 10 танків та 16 бронемашин, - Генштаб

12 січня, 2024 п'ятниця
08:03
Війна з Росією втрати окупантів

Українські військові відбили атаки РФ на Авдіївському, Куп'янському, Бахмутському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках і знищили 840 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 368 460 (+840) осіб
  • танків ‒ 6060 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 254 (+16) од.
  • артилерійських систем – 8710 (+11) од.
  • РСЗВ – 957 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 642 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6835 (+1) од.
  • крилатих ракет ‒ 1806 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1339 (+2) од.

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили 55 атак ворога на 6 напрямках, найбільше - на Авдіївському

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські сили відбили 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції сил оборони.

Армія РФ завдала 3 авіаційних ударів і здійснила 16 обстрілів із РСЗВ по території України

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 авіаційних ударів і здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій наших військ і населених пунктів.

Авіаційних ударів зазнали: Сіверськ Донецької області; Тягинка, Дар’ївка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

  • Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень, а українські захисники на Авдіївському напрямку відбили 25 російських атак.
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