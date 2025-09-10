Сонячно, сухо, але в очікуванні дощів на Заході: Наталка Діденко про погоду на найближчі дні
10 вересня Україну накриє антициклон, що забезпечить суху й сонячну погоду майже скрізь, окрім Півдня та Закарпаття
Про це синоптикиня повідомляє у сьогоднішньому випуску "Погода з Наталкою Діденко".
На Закарпатті невеликий циклон принесе дощі, грози й прохолодне повітря, хоча зазвичай саме ці регіони найтепліші.
У Києві протягом дня очікується комфортна погода до +27 °C, але ввечері можливі тумани й серпанки, небезпечні для водіїв.
- Біла Церква
