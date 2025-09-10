Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Сонячно, сухо, але в очікуванні дощів на Заході: Наталка Діденко про погоду на найближчі дні

Сонячно, сухо, але в очікуванні дощів на Заході: Наталка Діденко про погоду на найближчі дні

Ярослава Наумова
10 вересня, 2025 середа
13:52
Новини Погода з Наталкою Діденко

10 вересня Україну накриє антициклон, що забезпечить суху й сонячну погоду майже скрізь, окрім Півдня та Закарпаття

Зміст

Про це синоптикиня повідомляє у сьогоднішньому випуску "Погода з Наталкою Діденко".

На Закарпатті невеликий циклон принесе дощі, грози й прохолодне повітря, хоча зазвичай саме ці регіони найтепліші. 

У Києві протягом дня очікується комфортна погода до +27 °C, але ввечері можливі тумани й серпанки, небезпечні для водіїв. 

11 вересня атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України. Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними.
Проте більшість території України перебуватиме серед справжньої красивої ранньої осені - очікується суха погода з мінливою хмарністю та сонцем, з температурою протягом дня +23+28 градусів. 
 
У Києві у четвер, 11 вересня, без дощу, із сонечком, вдень повітря прогріється до +24 градусів.
 
Дізнавайте більше з YouTube-каналу "Погода з Наталкою Діденко".
 
 
 
Теги:
