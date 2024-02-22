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Розповімо, як приготувати соус для салату "Цезар"
Готуємо приправу до салату "Цезар" смачно і швидко. Рідні та гості будуть задоволені вишуканістю меню, яке ви запропонуєте, додаючи салат "Цезар" із смачним соусом
Інгредієнти для соусу салату "Цезар":
- куряче яйце - 1 шт.
- гірчиця - ¼ ч.л.
- лимонний сік - 1 ч.л.
- оливкова олія extra virgin - 20 мл
- дезодорована рафінована олія - 40 мл
- солоні анчоуси - 4 шт.
- вустерширський соус - ¾ ч.л.
- сіль - за смаком
- свіжий чорний перець - за смаком
Покроковий рецепт приготування соусу для салату "Цезар":
- яйце заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно встигло зігрітися до кімнатної температури
- як тільки яйце поклали в окріп, каструлю потрібно зняти з вогню, щоб припинилося кипіння
- яйце потрібно витримати в окропі рівно 1 хв., потім дати яйцю охолонути 10-15 хвилин
- яйце розбити і викласти в миску (білок та жовток), додати гірчицю, сік лимона
- збити масу за допомогою занурювального блендера
- поступово влити суміш оливкової та рослинної олії, одночасно збиваючи масу занурювальним блендером
- в результаті соус повинен загуснути і за консистенцією нагадувати майонез
- філе анчоус промити, добре обсушити паперовими рушниками
- філе кільки або анчоусів дрібно порубати ножем, додати рибу в соус та перемішати
- збити соус ще раз занурювальним блендером до однорідної консистенції
- на смак додати пару крапель вустерширського соусу
- соус добре перемішати і, якщо потрібно, трохи посолити за смаком
- соус краще солити в кінці приготування, враховуючи, що анчоуси (або кілька) досить солоні
- готовим соусом заправляти салат "Цезар".
Смачного!
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