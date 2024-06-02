Створити міжнародну мережу рекрутингу російських емігрантів до ЗСУ: яка пропозиція пролунала на форумі у Львові

Завдяки їй можна було б долучатися до добровольчих підрозділів під егідою ЗСУ. Відповідний фрагмент виступу опозиціонера сьогодні, 2 червня, навело видання Sota.

"Необхідно, щоб у всіх великих центрах російської еміграції були певні інформаційні центри російських добровольців. Я думаю, що спочатку це може бути волонтерське починання. У Берліні, наприклад, я, безперечно, міг би такий центр організувати", - зазначив Ейдман.

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У таких центрах, наголосив соціолог, охочим воювати з режимом Путіна могли б у доступній формі пояснювати, як долучитися до російських добровольчих формувань у складі ЗСУ.

"Щоб людина, яка цікавиться цією темою, могла зв'язатися - навіть очно прийти поговорити з людьми. Щоби їй на пальцях розповіли, як це все можна зробити. Як вона може перебратися туди в Україну, як може вступити до "Легіону", РДК чи ще кудись. Які будуть наслідки - плюси, мінуси", - поділився своїм баченням Ейдман.

Зокрема, такі пункти могли б з'явитися в країнах Європи і Закавказзя, додав російський опозиціонер.