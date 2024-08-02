Телеканал Еспресо запускає новий проєкт про відновлення регіонів

Програма виходитиме щосуботи, о 18.30, із повтором у неділю та понеділок.

Тривалість - 25 хвилин.

Кожен з випусків "Програми відбудови та розвитку міст" розглядатиме окремий регіон. Це буде репортаж з місця та розмова з експертами, які детально обізнані із ситуацією, проблемами та шляхами їх вирішення.

Перший випуск буде присвячений Київщині. Про роботи у деокупованих містах навколо столиці розкажуть начальник служби відновлення у Київській області Руслан Ничік та міський голова Ірпіня Олександр Маркушин.

“У цьому проєкті ми об'єктивно обговорюємо ситуацію з відновленням житлових будинків та об’єктів інфраструктури у різних регіонах України. Наша мета - підвищити обізнаність громадян про права та можливості, пов'язані з відновлювальними ініціативами, а також створити платформу для обміну досвідом та ідеями. Сподіваємося, що це допоможе покращити умови для відновлення та розвитку кожного окремого регіону, а також об'єднати всю країну у процесі відновлення”, - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Ведучою перших випусків буде Леся Вакулюк.

У першому сезоні заплановано 10 випусків, надалі проєкт може бути продовжений.