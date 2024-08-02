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Анонс

Телеканал Еспресо запускає новий проєкт про відновлення регіонів

2 серпня, 2024 п'ятниця
13:37
еспресо Кадр з проєкту Програма розвитку і реконструкції міст

Від 3 серпня в ефірі телеканалу “Еспресо” новий проєкт, присвячений темі відновлення регіонів України - "Програма відбудови та розвитку міст"

Зміст

Програма виходитиме щосуботи, о 18.30, із повтором у неділю та понеділок.

Тривалість - 25 хвилин.

Кожен з випусків "Програми відбудови та розвитку міст" розглядатиме окремий регіон. Це буде репортаж з місця та розмова з експертами, які детально обізнані із ситуацією, проблемами та шляхами їх вирішення.

Перший випуск буде присвячений Київщині. Про роботи у деокупованих містах навколо столиці розкажуть начальник служби відновлення у Київській області Руслан Ничік та міський голова  Ірпіня Олександр Маркушин.

“У цьому проєкті ми об'єктивно обговорюємо ситуацію з відновленням житлових будинків та об’єктів інфраструктури у різних регіонах України. Наша мета - підвищити обізнаність громадян про права та можливості, пов'язані з відновлювальними ініціативами, а також створити платформу для обміну досвідом та ідеями. Сподіваємося, що це допоможе покращити умови для відновлення та розвитку кожного окремого регіону, а також об'єднати всю країну у процесі відновлення”, - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва. 

Ведучою перших випусків буде Леся Вакулюк. 

У першому сезоні заплановано 10 випусків, надалі проєкт може бути продовжений.

Теги:
Київщина
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