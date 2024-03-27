Фільми і серіали про підлітків. Захоплююча підбірка

Літо. Однокласники. Кохання (2012)

LOL

Мелодрама, Драма, Комедія

США

Лола Вільямc – шістнадцятирічна старшокласниця, яка стикається із звичайними підлітковими проблемами. Наприклад, на початку навчального року її хлопець, який повернувся з табору, безпосередньо повідомляє їй, що зрадив їй у таборі з іншою дівчиною, і Лола дуже страждає з цього приводу. Крім того, планується поїздка до Парижа, куди підлітки мають поїхати всім класом. Там на них чекають захоплюючі прогулянки, шопінг, культурна програма і, звичайно ж, романтика. Але для Лоли поїздка може ...

Сексдрайв (2008)

18+

Sex Drive

Мелодрама, Комедія

США

Єну Лафферті ніяк не щастить із дівчатами, на відміну від його старшого брата Рекса та друга Ланса. Не бажаючи більше вислуховувати їхні глузування, він знайомиться в інтернеті з кимось під ніком "Міс Кіска", хоча до цього Єн закохався у свою шкільну подругу Феліцію, але вона вважала його просто другом. Якось Міс Кіска пропонує Єну зустрітися у сусідньому місті…

Зоряна хвороба (2010)

StarStruck

Мелодрама, Музичний, Сімейний, Комедія

США

Дівчина на ім'я Джесіка Олсен приїжджає до Лос-Анджелеса до родичів. Там її сестра Сара Олсен розповідає їй про місцеву знаменитість – молодого красеня Крістофера Уайлда, від якого без розуму всі молоді дівчата, у тому числі і Сара. Незабаром Джессіка сама випадково знайомиться з Крістофером - він зачіпає її дверима, виходячи з клубу. Вони зав'язують розмову, а вже через деякий час потрапляють удвох у дивовижні пригоди...

Будка поцілунків (2018)

The Kissing Booth

Мелодрама, Комедія

Великобританія, США

Ель – мила та безпосередня дівчина, яка навчається у старшій школі. Як і всі її ровесниці, вона мріє про романтичні стосунки. Вирішивши взяти участь у святі, званому "Будкою поцілунків", старшокласниця навіть не припускала, що партнером у цій грі стане старший брат її нерозлучного приятеля. Ной – стрункий, впевнений у собі хлопець…

Пліткарка (2007-...)

Gossip Girl

Мелодрама, Драма

США

Серіал

В учнів однієї з елітних шкіл Нью-Йорка з деяких пір з'явилося нове захоплення - всі вони уважно стежать за блогом якоїсь "Пліткарки", в якому публікуються найновіші та найгарячіші плітки про учнів цієї школи. Багато підлітків намагаються дізнатися, хто ж така ця пліткарка, яка веде блог, але її особистість ретельно прихована. Тим часом у блозі продовжують виходити новини. Коли до школи приїжджає дівчина на ім'я Серена ван дер Вудсен, яка рік тому поїхала вчитися за кордон, блог...