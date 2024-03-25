Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фільми та серіали про відьом та магію за 2023 рік

Фільми та серіали про відьом та магію за 2023 рік

25 березня, 2024 понедiлок
19:00
Кіно магія

Підібрали вам для перегляду нову добірку цікавих фільмів про надприродні явища. Нехай цей вечір занурить вас у непередбачені лабіринти магії надприродного

Мейферські відьми 

Новий містичний серіал, заснований на книжковій серії всесвітньо відомої письменниці Енн Райс, яка подарувала нам "Інтерв'ю з вампіром", розповідає про молоду жінку Роуан, що працює нейрохірургом. У житті героїні, яку грає зірка першого сезону "Білого лотоса" Олександра Даддаріо, відбувалося безліч незрозумілих речей, але про те, що вона належить до новоорлеанського відьмівського клану Мейфейр, дівчина дізнається зовсім раптово, і тоді все змінюється…

 

Санктуарій: Історія відьми

Містична драма, що розгортається в британському містечку, де смерть підлітка призводить до полювання на місцевих відьом, розпалюючи параною і конфлікти в здавалося б мирному аристократичному співтоваристві. Сюжет розгортається у невеликому британському містечку Санктуарі, яке опиняється в епіцентрі трагедії після смерті підлітка від нещасного випадку. Містечко, що тривалий час вважалося оазою спокою та благополуччя, раптово огортається тінню горя та підозр…

 

Повернення салемської відьми 

Сюжет фільму розгортається навколо групи учнів, які залишаються у гуртожитку під час навчальних канікул через несприятливі погодні умови. Їхня повсякденна рутина порушується, коли вони стають свідками серії дивних і незрозумілих подій, що нагадують історії про відьом із Салема. Поступово студенти виявляють, що вони опинились у центрі сучасної версії суду у справах відьом, де реальність поєднується з містикою…

 

Відьмина спадщина

Фільм "Відьмина спадщина" - це захоплюючий містичний трилер, в якому талановита кравчиня стикається з давнім сімейним прокляттям, намагаючись завоювати визнання у вищому товаристві. Головна героїня докладає всіх зусиль, щоб подолати складності свого минулого та зарекомендувати себе як хорошу майстриню. Її робота починає привертати увагу, і здається, що успіх не за горами. Проте замість очікуваного визнання її життя різко змінюється через несподіване виявлення сімейного прокляття…

Маєток з привидами

Переїхавши до нового житла, самотня мати виявляє, що маєток просто кишить привидами. Недовго думаючи, жінка наймає команду різномастих екзорцистів, не уявляючи, чим обернеться ця витівка…


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Папа Франциск
24 березня, 2024 неділя
Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю
Юрій Богданов
Автор Юрій Богданов
24 березня, 2024 неділя
Хто такі ІДІЛ-К, що взяли на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті"
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.93
    Купівля 38.93
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 березня
19:49
Оновлено
ракета Х-59
Росія вдруге за день атакувала Україну балістикою: в Одесі є постраждалі, 300 тис. абонентів у місті - без електропостачання
19:44
ЗСУ, міномет, міна
Протягом доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Росіяни 15 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку
19:34
Ісландія
Ісландія виділить 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України
19:11
Оновлено
польська армія
У генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною
19:02
Оновлено
Обстріл Києва 25.03.2024
РФ вранці завдала ракетного удару по Києву: 10 людей постраждали, є руйнування
18:53
Дональд Трамп
Апеляційний суд призупинив розгляд справи про шахрайство Трампа і зменшив суму застави
18:52
фейк
"Російські ракети уразили ЗРК Patriot та штаб-квартиру ГУР у Києві", - роспропаганда поширює фейк про атаку 25 березня
18:44
Лаурінас Кащюнас
Президент Литви Науседа призначив нового міністра оборони
18:25
санкції проти Росії
США наклали санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги в РФ
18:21
Італія
Італія посилює заходи безпеки на тлі теракту в Підмосков'ї
18:07
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На Мар'їнському напрямку росіяни намагаються розвивати наступальні дії в сторону Георгіївки, - "Легіон Свободи"
18:00
OPINION
Сергій Висоцький
Теракт у "Крокус Сіті" як дозвіл на проголошення "священної війни"
17:46
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
​​"Це лише початок": співорганізатор форуму Вільних народів РФ Магалецький про теракт в "Крокус Сіті Хол"
17:35
ракета
З початку великої війни сили ППО збили понад 2 тис. російських ракет, – Міноборони
17:33
Польща
Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
17:24
Збираємо 2 000 000 гривень на FPV дрони для 93-ї та 72-ї бригад
17:20
Оновлено
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо регулювання роботи Telegram в Україні: подробиці
17:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"
17:11
Інфографіка
ядерна торпеда "Посейдон"
"Змити Велику Британію ядерним цунамі": що таке російська торпеда "Посейдон", яку називають боєголовкою Судного дня
17:08
Рада безпеки ООН
Радбез ООН прийняв резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників
16:54
Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Сил логістики ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн
16:53
Ексклюзив
ракета "Циркон"
У Defense Express назвали час, за який ракета "Циркон" може долітати з Криму до Києва
16:49
продукти пенсія
З 1 квітня в Україні зростуть виплати для працюючих пенсіонерів
16:47
Україна й Данія підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонних закупівель
16:46
Арнольд Шварценеггер
Шварценеґґер переніс ще одну операцію на серці, йому встановили кардіостимулятор
16:42
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що ракети РФ над країнами НАТО потрібно збивати
16:21
порт
Без потужного флоту Україна змусила бойові кораблі ЧФ РФ утекти з території Криму, - ГУР
16:18
Перед судом постане запорізький ексвоєнком
У Запоріжжі судитимуть ексвоєнкома, який безпідставно нараховував підвищені виплати підлеглим
16:18
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
У РФ готуватимуть гауляйтерів для окупаційних адміністрацій в Україні
16:16
ДніпроГЕС
В Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки
16:11
король Чарльз III
Племінник короля Чарльза III розповів про стан здоров’я монарха та медичні проблеми
16:09
Ексклюзив
агенти Кремля
Ворог охопив шпигунською мережею майже всі регіони України, - полковник ЗСУ Селезньов
16:00
OPINION
Олександр Антонюк
Ракета над Польщею: Російські провокації вже стали системними
15:52
Японія - Україна
Олімпійська збірна України з футболу програла Японії у товариському матчі
15:44
Євроcoюз ЄС
Євросоюз почав розслідування щодо дотримання Apple, Google і Meta закону про цифрові ринки
15:43
фейк
"Зеленський - архітектор війни, смерті та руйнувань в Україні": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 25 березня
15:29
На фото: Владислав Кириченко
Засновник "Нашого Формату" Кириченко заявив, що потрібно видавати Булгакова, щоб розуміти історію України
15:01
опалення
У Харкові через дефіцит електроенергії достроково завершать опалювальний сезон
14:57
війна з росією нафта безпілотник
Куйбишевський НПЗ в Росії зупинив нафтопереробну установку після удару БПЛА, - Reuters
14:55
Окупанти завдали ударів по Вовчанську на Харківщині: загинула людина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV