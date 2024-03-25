Фільми та серіали про відьом та магію за 2023 рік

Мейферські відьми

Новий містичний серіал, заснований на книжковій серії всесвітньо відомої письменниці Енн Райс, яка подарувала нам "Інтерв'ю з вампіром", розповідає про молоду жінку Роуан, що працює нейрохірургом. У житті героїні, яку грає зірка першого сезону "Білого лотоса" Олександра Даддаріо, відбувалося безліч незрозумілих речей, але про те, що вона належить до новоорлеанського відьмівського клану Мейфейр, дівчина дізнається зовсім раптово, і тоді все змінюється…

Санктуарій: Історія відьми

Містична драма, що розгортається в британському містечку, де смерть підлітка призводить до полювання на місцевих відьом, розпалюючи параною і конфлікти в здавалося б мирному аристократичному співтоваристві. Сюжет розгортається у невеликому британському містечку Санктуарі, яке опиняється в епіцентрі трагедії після смерті підлітка від нещасного випадку. Містечко, що тривалий час вважалося оазою спокою та благополуччя, раптово огортається тінню горя та підозр…

Повернення салемської відьми

Сюжет фільму розгортається навколо групи учнів, які залишаються у гуртожитку під час навчальних канікул через несприятливі погодні умови. Їхня повсякденна рутина порушується, коли вони стають свідками серії дивних і незрозумілих подій, що нагадують історії про відьом із Салема. Поступово студенти виявляють, що вони опинились у центрі сучасної версії суду у справах відьом, де реальність поєднується з містикою…

Відьмина спадщина

Фільм "Відьмина спадщина" - це захоплюючий містичний трилер, в якому талановита кравчиня стикається з давнім сімейним прокляттям, намагаючись завоювати визнання у вищому товаристві. Головна героїня докладає всіх зусиль, щоб подолати складності свого минулого та зарекомендувати себе як хорошу майстриню. Її робота починає привертати увагу, і здається, що успіх не за горами. Проте замість очікуваного визнання її життя різко змінюється через несподіване виявлення сімейного прокляття…

Маєток з привидами

Переїхавши до нового житла, самотня мати виявляє, що маєток просто кишить привидами. Недовго думаючи, жінка наймає команду різномастих екзорцистів, не уявляючи, чим обернеться ця витівка…