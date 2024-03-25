ТОП-5 фільмів з Наталі Еммануель

Гра престолів (2011)

Game of Thrones

Жанр: Фентезі, Драма, Пригода, Бойовик

Країна: США, Великобританія

Серіал

Сім кланів, шляхетних та могутніх, воюють за верховну владу на Вестеросі. Боротьба йде неабияка, непримиренна та запекла. Щоб досягти своїх цілей, у хід йдуть всі засоби: зради, змови та вбивства. За корону Вестероса кожне королівство готове піти на багато чого, осторонь не залишиться нічого – ні дикі землі, ні південні простори, ні крижаний вітер… У цій жорстокій війні буде все: інтриги, хіть, ненависть, кохання… За Залізний Трон розгорнеться справжнє полювання…

Форсаж 7 (2015)

Furious 7

Жанр: Трилер, Кримінал, Бойовик

Країна: США, Китай, Японія, Канада, Об'єднані Арабські Емірати

У попередньому фільмі команда Домініка Торетто боролася зі злочинним угрупуванням під проводом колишнього бійця спецназу Оуена Шоу. В команді Оуена знаходилася колишня кохана Домініка, Летті Ортіс, яку вважали загиблою. Перемогти команду злочинців було непросто, але гонщикам це вдалося, а Оуена Шоу Домінік убив. Тепер брат Оуена, Єн Шоу, прагне будь-що помститися за смерть рідного брата...

Холіокс (рік виходу першого сезону - 1995)

Hollyoaks

Жанр: Мелодрама, Драма

Країна: Великобританія

Серіал

Холіокс - вигадане передмістя Честера. Герої серіалу — учні місцевого коледжу, які живуть звичайнісіньким життям, стикаючись на кожному кроці з випробуваннями. Їхні долі та взаємини постійно стикаються і перемішуються…

Запрошення (2022)

The Invitation

Жанр: Трилер, Жах

Країна: США, Угорщина

Еві жила зі своєю матір'ю, і їхня маленька родина була цілком щаслива. Але жінка раптово вмирає. Перед смертю вона встигає зізнатися, що дочка має ще родичів. Її двоюрідний брат живе неподалік і прагне налагодити спілкування з новонабутою сестрою. Він збирається одружитися, і весілля – чудова нагода познайомитися. Хлопець надсилає запрошення, і дівчина вирушає у гості за вказаною адресою. Тепла зустріч здається надто доброзичливою для людей, які жодного разу не бачилися. Але після ...

Армія злодіїв (2021)

Army of Thieves

Жанр: Трилер, Кримінал, Комедія, Бойовик

Країна: Німеччина, США

Епідемія, яка перетворює людей на зомбі, розростається з кожним днем, охопивши Сполучені Штати, вона рухається до Європи. Себастьян Шленхт-Венерт страшенно боїться атаки зомбі і щоночі бачить кошмарні сни. Він працює касиром у банку міста Потсдам, а у вільний час веде відеоблог, в якому розповідає про своє захоплення – злом сейфів. Незважаючи на те, що його знання в цій галузі лише теоретичні, і він ніколи не порушував закон, на нього звертає увагу група злочинців…