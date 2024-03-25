ТОП-5 фільмів з Наталі Еммануель
Наталі Еммануель — англійська акторка. З трьох років Наталі почала проявляти акторські здібності, а мати допомагала: записала в гуртки акторської майстерності, танців та співів. Це принесло результат і вже в десять років дівчинка виконала роль на театральній сцені
Гра престолів (2011)
Game of Thrones
Жанр: Фентезі, Драма, Пригода, Бойовик
Країна: США, Великобританія
Серіал
Сім кланів, шляхетних та могутніх, воюють за верховну владу на Вестеросі. Боротьба йде неабияка, непримиренна та запекла. Щоб досягти своїх цілей, у хід йдуть всі засоби: зради, змови та вбивства. За корону Вестероса кожне королівство готове піти на багато чого, осторонь не залишиться нічого – ні дикі землі, ні південні простори, ні крижаний вітер… У цій жорстокій війні буде все: інтриги, хіть, ненависть, кохання… За Залізний Трон розгорнеться справжнє полювання…
Форсаж 7 (2015)
Furious 7
Жанр: Трилер, Кримінал, Бойовик
Країна: США, Китай, Японія, Канада, Об'єднані Арабські Емірати
У попередньому фільмі команда Домініка Торетто боролася зі злочинним угрупуванням під проводом колишнього бійця спецназу Оуена Шоу. В команді Оуена знаходилася колишня кохана Домініка, Летті Ортіс, яку вважали загиблою. Перемогти команду злочинців було непросто, але гонщикам це вдалося, а Оуена Шоу Домінік убив. Тепер брат Оуена, Єн Шоу, прагне будь-що помститися за смерть рідного брата...
Холіокс (рік виходу першого сезону - 1995)
Hollyoaks
Жанр: Мелодрама, Драма
Країна: Великобританія
Серіал
Холіокс - вигадане передмістя Честера. Герої серіалу — учні місцевого коледжу, які живуть звичайнісіньким життям, стикаючись на кожному кроці з випробуваннями. Їхні долі та взаємини постійно стикаються і перемішуються…
Запрошення (2022)
The Invitation
Жанр: Трилер, Жах
Країна: США, Угорщина
Еві жила зі своєю матір'ю, і їхня маленька родина була цілком щаслива. Але жінка раптово вмирає. Перед смертю вона встигає зізнатися, що дочка має ще родичів. Її двоюрідний брат живе неподалік і прагне налагодити спілкування з новонабутою сестрою. Він збирається одружитися, і весілля – чудова нагода познайомитися. Хлопець надсилає запрошення, і дівчина вирушає у гості за вказаною адресою. Тепла зустріч здається надто доброзичливою для людей, які жодного разу не бачилися. Але після ...
Армія злодіїв (2021)
Army of Thieves
Жанр: Трилер, Кримінал, Комедія, Бойовик
Країна: Німеччина, США
Епідемія, яка перетворює людей на зомбі, розростається з кожним днем, охопивши Сполучені Штати, вона рухається до Європи. Себастьян Шленхт-Венерт страшенно боїться атаки зомбі і щоночі бачить кошмарні сни. Він працює касиром у банку міста Потсдам, а у вільний час веде відеоблог, в якому розповідає про своє захоплення – злом сейфів. Незважаючи на те, що його знання в цій галузі лише теоретичні, і він ніколи не порушував закон, на нього звертає увагу група злочинців…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.93 Купівля 38.93Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе