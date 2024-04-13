Це не менше, ніж за 650 км: українські БПЛА вдарили по унікальному радіоцентру РФ в Мордовії
Українські безпілотники вдарили по військовій частині в Мордовії, зокрема в місті Ковилкіно. Відстань до цілі приблизно 650 км
Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, українські БПЛА атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол (в/ч 84680), на озброєнні якого стоїть загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", дальність виявлення цілей - близько 3000 км, а висота - понад 100 км.
Відстань до цілі - приблизно 650 кілометрів.
Позиція з передавачем встановлена поблизу міста Городець, Нижньогородська область. Приймальна антена й основна частина електроніки радара розташовувалася в Ковилкіно, додав Братчук.
Фото: https://t.me/Bratchuk_Sergey
Фото: https://t.me/Bratchuk_Sergey
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